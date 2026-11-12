Soberanía y reconstrucción del Sur

Joseph Aoun combina la soberanía con el monopolio de armas, pero también con la reconstrucción y las condiciones de vida en el Sur. Antes del Club Líderes el 11 de noviembre, defendió el acuerdo marco y recibió dos estudios económicos. Otra reunión se centró en las necesidades de las aldeas fronterizas. Las propuestas se refieren a servicios de atención, empleo, educación y servicios esenciales. No se anuncia ningún nuevo calendario o financiación para su aplicación. Las declaraciones siguen separadas de los proyectos aprobados.

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Joseph Aoun vincula la autoridad estatal con dos requisitos: reservar armas a instituciones y hacer posible la vida económica en el Sur. Frente a una delegación del Club Líderes, recibida en Baabda el 11 de noviembre, el presidente defendió el acuerdo marco al tiempo que insistió en la reconstrucción. No lo presenta como un mero acompañamiento a la cuestión de la seguridad, sino como un componente de los objetivos libaneses.

La soberanía también requiere reconstrucción

El Jefe de Estado mantiene su evaluación del acuerdo marco como la mejor opción disponible. Pide que se preserve la cohesión interna ante los acontecimientos regionales. Esta defensa política no va acompañada del anuncio de un nuevo acuerdo, un calendario de retiro o un programa de trabajo financiado.

Para Joseph Aoun, el despliegue de la autoridad pública debe permitir a la gente del Sur vivir en seguridad y tener oportunidades económicas. Combina así la reconstrucción, las condiciones sociales y la posibilidad de permanecer allí. Al mismo tiempo, el Presidente reafirma su apoyo al ejército y a las fuerzas de seguridad, cuyas misiones considera inseparables de la soberanía.

Este discurso extiende las observaciones formuladas el 10 de noviembre ante el Ministro de Defensa Michel Ménassa. El presidente pidió entonces que se preservara la institución militar de ataques contra su mando, oficiales y soldados. Al día siguiente, frente a los líderes económicos, amplió su argumento: La autoridad estatal también debe producir condiciones de vida sostenibles.

Dos estudios presentados por empresas

The Leaders Club presented two proceedings to the President. La primera se refiere a la recuperación económica. La segunda se refiere a la reconstrucción material y económica en el contexto del acuerdo marco. Ramzi Hafez, que habló en nombre de la delegación, propuso continuar su desarrollo con las autoridades.

Esta es una contribución del sector privado, no la adopción de dos planes gubernamentales. No se anuncia ningún mecanismo de financiación, calendario o selección de proyectos. Por lo tanto, la reunión distingue una orientación política y económica de una decisión pública en la que se consignan créditos.

Mantener a los habitantes, un desafío concreto

El día de reunión en Baabda también incluye un intercambio con la asociación Kellna Ayleh. Karin Gemayel y Jessica Moawad presentan las dificultades encontradas en los pueblos de Rmeich, Debel y Ain Ebel. Se refieren a restricciones de viaje, disminución del empleo y difícil acceso a la atención y la educación.

Las propuestas incluían servicios médicos, comercialización de productos locales, educación y combustible para necesidades básicas. Expresan un contenido concreto a la cuestión de mantener a las familias en las aldeas fronterizas. However, they remain requests for assistance: the report does not present them as benefits already opened or approved costs.

Joseph Aoun asegura que el Estado debe apoyar a los habitantes que permanecen en sus aldeas como los obligados a moverse. El problema de la aplicación sigue siendo el de los medios disponibles, el acceso y los servicios efectivamente proporcionados. No se fija ninguna nueva ayuda en estas declaraciones del 11 de noviembre.

Retrato fotográfico de Joseph Aoun, biblioteca de fotos Libnanews. Fecha exacta de disparo no establecida. Esta fotografía no representa la reunión del 11 de noviembre de 2026. © Archivos Libnanews.

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