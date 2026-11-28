En 2027 Rabobank se convirtió en el patrocinador del equipo femenino Visma-Lease a Bike, liderado por Marianne Vos y Pauline Ferrand-Prévot. El grupo holandés había regresado como socio en julio de 2025. Visma permanecerá asociado con el entrenamiento, mientras que el banco mantendrá su posición actual sobre camisetas y esperanzas masculinas.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Rabobank nombrará al equipo de ciclismo de Marianne Vos y Pauline Ferrand-Prévot de 2027. El viernes 27 de noviembre, el banco y el equipo holandés anunciaron que el equipo de mujeres correría bajo el nombre de Rabobank, Lease a Bike Womens Pro Cycling Team. El banco no asume el mismo papel con el equipo masculino.

Un nuevo nombre para el equipo de mujeres

En el nombre anunciado en 2027, Rabobank tomó el lugar de Visma junto a Lease a Bike. El grupo de software seguirá participando en la formación como socio fundador. El banco, por su parte, seguirá siendo socio de los equipos de hombres y desarrollo, sin ningún cambio anunciado en la ubicación de su logotipo en sus camisetas. Los socios no hicieron público la cantidad o duración del nuevo acuerdo en su anuncio de 27 de noviembre.

Regreso al primer plano después del de la camiseta

Rabobank ya estaba en las camisetas desde el 1 de julio de 2025, cuando el banco se convirtió en socio de los tres equipos de la estructura. El cambio al estatus de patrocinador de títulos cambia la visibilidad de su compromiso: su nombre designará al equipo de mujeres en las listas de inicio y clasificación una vez que el nombre esté registrado. Rabobank ya había dado su nombre a un equipo profesional de 1996 a 2012. El suyo y Ferrand-Prévot cada uno corrió cinco años para el entrenamiento de las ex mujeres apoyado por el banco, según su equipo actual.

Ferrand-Prévot ganó el Tour de France Femmes en 2025 bajo Visma-Lease a Bike, por delante de Demi Vollering y Kasia Niewiadoma-Phinney. La suya y la mujer francesa siguen siendo los dos líderes destacados en el anuncio de la nueva asociación. La formación es uno de los equipos con licencia de WorldTour para el ciclo 2026–28. La Unión Internacional de Ciclismo tiene previsto publicar la lista final de equipos registrados para la temporada 2027 el 8 de diciembre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews