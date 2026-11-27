A partir del 3 de diciembre de 2026, Senegal abrió la renovación de las tarjetas biométricas de identidad de la CEDEAO emitidas en enero de 2017. La medida complementa la campaña ya abierta para tarjetas emitidas en 2016. Las solicitudes se hacen en Senegal o en embajadas y consulados senegaleses en el extranjero.

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Desde el jueves 3 de diciembre de 2026, los senegaleses cuya tarjeta de identidad biométrica nacional de la CEDEAO se publicó en enero de 2017 pueden solicitar renovación. La Dirección de Automatización de Archivos anunció el viernes 27 de noviembre la expansión de esta campaña, que anteriormente cubrió tarjetas publicadas en 2016. The process is also open to Senegalese living abroad.

Compruebe la fecha de emisión ingresada en la tarjeta

La campaña apunta ahora valores emitidos entre el 4 de octubre de 2016 y el 31 de enero de 2017 inclusive. Para tarjetas de fecha enero de 2017, el 3 de diciembre marca el primer día que pueden aplicar sus titulares de tarjetas. Las tarjetas emitidas entre el 4 de octubre y el 31 de diciembre de 2016 ya formaban parte de la primera fase, lanzada el 25 de septiembre. El comunicado de prensa invita a sus licenciatarios a presentar sus solicitudes sin demora si aún no se han hecho.

Por lo tanto, debe hacerse una distinción entre la fecha en que el archivo es admisible y la fecha en la tarjeta. El 3 de diciembre es la apertura de solicitudes para el nuevo grupo de titulares. No es una fecha común de vencimiento o apertura de renovación para todas las tarjetas publicadas en 2017.

Dónde archivar el expediente, en Senegal y en el extranjero

In Senegal, applications are submitted to recruitment centres in police stations, prefectures and sub-prefectures. En el extranjero, el proceso se lleva a cabo a través de los centros de embajadas y consulados senegaleses. El anuncio del 27 de noviembre no establece plazos comunes para estas ventanas. Es útil comprobar los arreglos de recepción con su centro antes de viajar.

Para la campaña abierta en septiembre, el Ministerio del Interior indicó que el depósito requería una copia de la antigua tarjeta biométrica, un certificado de nacimiento y su copia literal. Precisó que la nueva tarjeta se retiraría al centro de matriculación al presentar el recibo del depósito y la tarjeta antigua. Por lo tanto, ambos documentos deben guardarse hasta el retiro. El anuncio de extensión no da un único plazo para emitir el nuevo título.

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