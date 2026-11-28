Ucrania envió a sus asociados una propuesta de una tregua en el Mar Negro para asegurar sus exportaciones agrícolas. El ministro Andri Sybiha dice que está esperando una respuesta de Moscú y dice que Rusia quiere incluir petróleo. El texto no se hizo público y no se anunció ningún acuerdo.

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Ucrania envió a sus asociados una propuesta de una tregua en el Mar Negro para asegurar sus exportaciones agrícolas. El ministro Andri Sybiha dice que está esperando una respuesta de Moscú y dice que Rusia quiere incluir petróleo. El texto no se hizo público y no se anunció ningún acuerdo.

Ucrania quiere una tregua del Mar Negro para proteger las exportaciones de sus puertos. Su ministro de Relaciones Exteriores, Andri Sybiha, dijo el viernes 27 de noviembre a Kiev que su gobierno había remitido sus propuestas a socios extranjeros. Lo anunció en la conferencia internacional sobre seguridad alimentaria « Food from Ukraine ». No fijó una fecha para la respuesta rusa.

Kyiv presenta la propuesta como medio de restablecer la libertad de navegación y permitir la exportación de productos agrícolas. Sybiha agradeció a Turquía, Egipto y la India su papel en los esfuerzos de desescalificación y mediación. No detalló lo que se pediría a cada uno de estos países si la propuesta diera lugar a un acuerdo.

Petróleo en el corazón del desacuerdo

El perímetro de la tregua es el primer punto de fricción. Según Sybiha, Moscú pide incluir petróleo en las discusiones. El Ministro de Ucrania considera que esa medida podría ser objeto de una tregua energética más amplia, siempre que abarcase toda la infraestructura y las actividades energéticas en cuestión. Para el Mar Negro, aboga por un acuerdo centrado en los productos agrícolas.

Esta solicitud rusa es reportada por el ministro ucraniano, no por un texto común. Kiev no publicó la propuesta en detalle, y el Kremlin no anunció su aceptación. Por lo tanto, no se establece qué buques y cargamentos serían cubiertos, qué puertos se incluirían en el esquema o quién encontraría las violaciones. El anuncio no cambia las condiciones de navegación solo.

Lo que el precedente de 2022 medidas

Turquía y las Naciones Unidas ya habían negociado un pasaje para buques mercantes en 2022. Firmada en Estambul el 22 de julio, la Iniciativa de Grano del Mar Negro permitió las exportaciones de tres puertos ucranianos. Un centro de coordinación en Estambul siguió los movimientos y organizó las inspecciones. Las Naciones Unidas registraron 32,8 millones de toneladas de cereales y otros alimentos exportados bajo este régimen, antes de su fin el 17 de julio de 2023, cuando Rusia se negó a extenderlo.

Este precedente da un orden de magnitud, pero no el uso de la propuesta actual. Los mecanismos de control, los compromisos de seguridad y los puertos correspondientes deben definirse en cualquier nuevo acuerdo. Una interrupción de los ataques reduciría uno de los principales riesgos para los buques. No restauraría instantáneamente la capacidad portuaria ni las rotaciones del porteador.

Oportunidades para productores y una cuestión para importadores

En la misma cumbre, el Presidente Volodymyr Zelensky defendió el mantenimiento de los vínculos terrestres y fluviales con la Unión Europea. Estas rutas, establecidas por Ucrania, la Unión Europea y Moldavia en 2022, utilizan vías férreas, carreteras y aguas interiores. Proporcionan oportunidades adicionales a los exportadores cuando se interrumpe el envío. Una tregua en el Mar Negro abordaría un problema separado: la seguridad de la carga de los puertos ucranianos.

La Presidencia de Ucrania también presentó el examen del programa de ayuda alimentaria de Ucrania. Anuncia más de 343.000 toneladas de alimentos comprados para 20 países en cuatro años, con compras y entregas organizadas por el Programa Mundial de Alimentos. Esta cifra mide la adquisición de un programa humanitario. No representa a todas las exportaciones agrícolas ucranianas ni representa un compromiso sobre los volúmenes que pasarían bajo una posible tregua.

Para los importadores del norte de África, el Oriente Medio y otras regiones a las que Kyiv vende cereales o aceite de girasol, la cuestión inmediata es la regularidad de las entregas. Ninguna fecha de recuperación, ningún volumen adicional y ningún itinerario protegido emergen del anuncio del viernes. El siguiente paso es una respuesta de Moscú a la propuesta de Kiev.

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