Stade Rennais tomó la delantera del primer equipo de Franck Haise el viernes 27 de noviembre. El club anuncia un procedimiento sobre el entrenador y dos asistentes, sin formalizar un incumplimiento de contrato. Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre y Hervé Sekli se hacen cargo antes del viaje a Toulouse el domingo.

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Stade Rennais llevó a Franck Haise lejos de liderar su primer equipo el viernes 27 de noviembre. El club anunció que había iniciado actuaciones sobre el entrenador y dos de sus asistentes, Johann Ramaré y Lilian Nalis. Encomendó al equipo a Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre y Hervé Sekli hasta nuevo aviso.

El comunicado no especifica la naturaleza del procedimiento y no anuncia la terminación del contrato de Franck Haise. Por otro lado, confirmó que el entrenador y los dos asistentes ya no lideran el equipo profesional. El cambio viene dos días del viaje al Estadio de Toulouse, domingo 29 de noviembre a las 5:15 p.m., para el día 12 de Ligue 1.

Franck Haise derrotado después de la derrota en Nijmegen

Rennes cayó 3-1 Jueves 26 de noviembre en Holanda contra NEC Nijmegen el quinto día de la fase de la liga Europa League. Fue el quinto partido consecutivo sin una victoria de los Rennes, todas las competiciones combinadas. En noviembre, aceptaron un sorteo contra los Olympiakos (0-0), perdidos en casa contra Lille (1-2), luego puntos compartidos en Lorient (1-1).

La dirección había regresado a Haise en febrero de 2026 para suceder a Habib Beye. El ex entrenador de Lens y Niza conocía el club, donde había trabajado en entrenamiento entre 2006 y 2012. Al final de la temporada pasada, su equipo había ganado ocho de sus doce partidos de campeonato y ganado un lugar en la Europa League. El club anunció en agosto la extensión de Haise, Ramaré y Nalis hasta junio de 2028.

Tres técnicos se apoderan

Rennes confió la actuación a un trío en lugar de anunciar a un sucesor. Sébastien Tambouret ya estaba dirigiendo la reserva. Después de Toulouse, los Rennais deben recibir Brest el 6 de diciembre en Ligue 1, luego el Dinamo Zagreb el 10 de diciembre en la Europa League. El club no dio tiempo para el período de actuación o horario para la continuación del procedimiento.

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