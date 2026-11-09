Cinco aldeas en el sur detallan su llamada a Bkerké

Los alcaldes de Rmeich, Debel, Ain Ebel, Alma al-Shaab y Qauzah hicieron diez solicitudes al Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos reunidos en Bkerke. En su llamamiento se detallan las condiciones necesarias para el mantenimiento de los habitantes y el regreso de los desplazados: el tráfico seguro, la atención, las escuelas, la vivienda, la indemnización y la actividad económica. También pide un comité de vigilancia eclesial y garantías contra la salida de la FPNUL. El texto distingue el acuerdo de salud firmado el 30 de octubre de las instalaciones hospitalarias aún reclamadas.

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Los alcaldes de cinco aldeas cristianas del Sur, situados cerca de la frontera, piden al Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano que presente diez reclamaciones al Estado, la Santa Sede y los asociados internacionales. El lunes 9 de noviembre, su llamamiento especifica las condiciones que consideran esenciales para permanecer en los asentamientos aún habitados y permitir el regreso de las familias desplazadas. Las carreteras seguras, la atención accesible y el mantenimiento de los ingresos ocupan un lugar central en este documento dirigido a los líderes católicos reunidos en Bkerké.

Los signatarios son Hanna al-Amil, Alcalde de Rmeich, Akl Naddaf, Alcalde de Debel, Ayoub Khreish, Alcalde de Ain Ebel, Shadi Sabbah, Alcalde de Alma al-Shaab, y Charbel Rizk, Alcalde de Qauzah. Su enfoque amplía la carta mencionada el domingo por el Patriarca Béchara Rai, que había anunciado el examen de diez solicitudes urgentes en el período de sesiones anual del Consejo.

En la apertura de la sesión del lunes, el Nuncio Apostólico Paolo Borgia pidió que esta llamada no se mantuviera sin respuesta. Invitó a los líderes católicos a escuchar las necesidades de los obispos de Tiro y a tomar una iniciativa concreta de solidaridad antes del cierre de su trabajo, previsto para el 13 de noviembre. Esta intervención apoya la demanda de acción de las aldeas, sin anunciar en esta etapa la adopción de su programa o financiación específica.

Caminos seguros para los pueblos cristianos en el sur

La libertad de circulación es la primera prioridad. Los alcaldes piden caminos y pasajes seguros, permitiendo a los habitantes de Rmeich, Ain Ebel y Debel unirse a hospitales, escuelas y mercados, y luego regresar a casa. They present access to care and livelihoods as a daily condition for maintaining the population.

Para Alma al-Sha’b, el texto pide la restauración de las visitas semanales con las autoridades competentes, actores internacionales y Caritas Líbano. Cuando la seguridad lo permita, los residentes deben poder regresar durante dos o tres horas para inspeccionar sus hogares y tierras, recuperar negocios y mantener un vínculo concreto con su aldea.

Esas visitas no sustituirían el regreso permanente. El llamamiento exige una reanudación segura, voluntaria y digna de vida en las localidades evacuadas. Se presta especial atención a los desplazados internos de Yarun, Qauzah y Alma al-Shaab, repartidos por todo el país o alojados en Rumaysh, Ain Ebel y Debel. Mientras tanto, los alcaldes exigen viviendas adecuadas, subsidios de alquiler y apoyo a los gastos corrientes.

En Ain Ebel, se aplicará un acuerdo de salud

El componente médico distingue una medida ya firmada de los recursos solicitados. El 30 de octubre, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas Libanesas y Caritas Líbano concertaron un acuerdo para integrar el centro de atención primaria del Hospital Ain Ebel en la red nacional de atención primaria de la salud.

El Ministerio confirma este acuerdo, firmado por Rakan Nassereddine, el Padre Samir Ghaoui, Presidente de Caritas Líbano, y el General Robert Chakhtoura, que representa al jefe de la medicina militar. Incluye la provisión de medicamentos esenciales, vacunas y suministros médicos, así como necesidades urgentes de salud.

Los alcaldes dan la bienvenida a este paso, pero piden un programa progresivo para fortalecer el hospital. Se cita la apertura de las emergencias de 24 horas, la terminación del equipo para las salas de operaciones, la reanimación y el laboratorio, y la disponibilidad de personal médico, de enfermería y técnico. Estos servicios siguen siendo uno de los objetivos de fortalecimiento formulados por los alcaldes.

También pidió cobertura hospitalaria y mayores evacuaciones médicas. En Rmeich, los signatarios desean apoyar el centro médico-militar y civil François Haj y proporcionar al Centro de Defensa Civil los vehículos y equipos necesarios para el rescate, el fuego y las operaciones.

Preservar escuelas, trabajo y hogares

El documento vincula el mantenimiento de los residentes a la continuidad del agua, la electricidad, las comunicaciones y los suministros de combustible, alimentos y medicamentos. Pide apoyo a las escuelas y participación en las tasas escolares y universitarias para las familias en dificultad.

Los alcaldes también insisten en los ingresos. Exigen programas para agricultores, artesanos y pequeñas empresas, así como para personas que han perdido su empleo. According to them, emergency aid must be accompanied by means enabling families to resume activity and prepare their children for the future.

Para las pérdidas sufridas, requieren un inventario completo y documentado de los daños y un mecanismo de indemnización transparente. La vivienda, las tiendas, los cultivos de tabaco, las tierras agrícolas y los olivares se encuentran entre las mercancías afectadas. En el texto también se pide que se acompañe a las familias de los muertos o heridos y que se rehabilita la infraestructura.

Garantías para post-FINUL

Los signatarios dedican un componente específico a las consecuencias de la partida de la FPNUL. Temen un vacío que afecte a la seguridad, los viajes y la asistencia humanitaria, así como empleos, empresas y servicios vinculados a la presencia internacional.

Exhortan a los dirigentes católicos a que intensifiquen sus esfuerzos con el Estado libanés, la Santa Sede, las Naciones Unidas y la comunidad internacional para obtener garantías concretas. Sin embargo, su apelación no describe los arreglos de sustitución ya adoptados.

Una comisión encargada de supervisar los compromisos

Los cinco alcaldes finalmente proponen una comisión del Consejo, que incluye diócesis, congregaciones, instituciones eclesiales y Caritas, en coordinación con el nuncio apostólico. Su misión sería establecer prioridades, coordinar la ayuda y supervisar proyectos con autoridades y donantes.

La protección de las iglesias y el patrimonio también se incluye en las solicitudes, con especial atención a la iglesia de Qauzah. Con ocasión del quincuagésimo noveno período ordinario de sesiones del Consejo, los alcaldes esperaban que el comunicado final confirmara el derecho de los habitantes a permanecer seguros en sus tierras y el de los desplazados a regresar con dignidad. Sobre todo, esperan un mecanismo de seguimiento capaz de traducir estos principios en medidas concretas.

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