Evitar una nueva guerra: la prioridad de Salam

Nawaf Salam reafirmó el lunes 9 de noviembre que proteger al Líbano y evitar una nueva guerra son las prioridades del gobierno. Esta declaración al Gran Sérail extiende una entrevista publicada el día anterior. El Primer Ministro rechaza las apuestas externas y defiende el monopolio estatal de las armas y decisiones de guerra y paz. Sus comentarios se hicieron cuando Washington continuó las negociaciones con Irán y el Ministro de Defensa israelí mantuvo sus amenazas.

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Nawaf Salam quiere evitar una nueva guerra en el Líbano. El Primer Ministro reafirmó esta prioridad el lunes 9 de noviembre de 2026, en una reunión ministerial en el Gran Serail de Beirut. Esta declaración extendió una entrevista hecha pública el día anterior, en la que defendió el monopolio estatal de las armas y decisiones de guerra y paz.

La protección del país, su seguridad y estabilidad deben guiar la acción gubernamental, dijo Nawaf Salam en la apertura de la reunión. Los ministros examinaron la evolución de la situación en el Líbano y la región, así como varias cuestiones de seguridad y diarias. El registro oficial no menciona ninguna decisión que implique al país en un enfrentamiento militar.

Ambas intervenciones especifican la misma posición a un día de distancia. El domingo, el jefe de gobierno respondió a las críticas de un poder vacilante frente al cambio regional. El lunes situó la prevención de la guerra en la cima de las prioridades ministeriales. Esta protección vincula a la autoridad de las instituciones libanesas, en lugar de después de las relaciones exteriores de poder.

Nawaf Salam quiere evitar una nueva guerra

En su entrevista publicada el domingo 8 de noviembre, el Primer Ministro desafió las acusaciones de confusión contra su gobierno. Lamentó que los libaneses fueran engañados por discursos que presentaban al ejecutivo como dependientes de « apuestas externas » o « cálculos ilusorios ».

Se opuso a esta lectura como base institucional para su acción. Su Gobierno, dijo, actúa con arreglo a la Constitución, la ley y la confianza parlamentaria. Recordó haber obtenido esa confianza dos veces. También se refirió a su declaración ministerial como marco de trabajo, independientemente de los escenarios previstos en el extranjero.

Esta respuesta viene como las consecuencias de las cuestiones de combustible de las elecciones estadounidenses e israelíes en el Líbano. Sin embargo, Salam se niega a presentar estos cambios como principio rector de la acción gubernamental. Afirma mantener su línea, independientemente de la naturaleza de los acontecimientos externos.

El Primer Ministro distingue así los medios diplomáticos que pretende movilizarse de las dependencias políticas que denuncia. Garantiza que los propios recursos y relaciones del Líbano con países amigos se utilicen para mantener una red de seguridad. No presenta estos pasos como garantía ya adquirida contra cualquier escalada.

Armas y decisión de guerra en manos del Estado

El corazón de su intervención es el poder de involucrar al Líbano en conflicto. Según Nawaf Salam, la protección del país exige que todos respeten dos principios: reservar al Estado la decisión de paz y guerra, y garantizarle la exclusividad de las armas. Se asegura de que seguirá esta política sin descanso.

También denunció los lazos externos que, según él, llevan regularmente al país a « guerras absolutas ». Advirtió que esos compromisos podrían ofrecer a Israel nuevos pretextos para ampliar su ocupación del Sur. Se refirió a la continuación de la destrucción, la muerte y el desplazamiento.

Estas declaraciones expresan su advertencia política sobre las consecuencias de un nuevo enfrentamiento. No constituyen el anuncio de una operación israelí concreta. Salam no dio un calendario militar o descripción de un plan ofensivo. Pidió que la razón y el interés superior del Líbano prevalecen sobre los cálculos regionales.

El jefe de gobierno se opuso a su enfoque con el de actores a quienes acusa de vincular sus intereses en el extranjero. No los nombró en las palabras citadas. El tema, sin embargo, se suma al debate libanés sobre las armas de Hezbolá y a la capacidad del Estado de imponer sus elecciones militares por sí solas.

Su intervención no detallará una nueva etapa operacional del desarme. Reafirma un objetivo político e institucional. Del mismo modo, la reunión ministerial del lunes no incluye en sus minutos ningún plazo adicional ni nuevos arreglos al respecto.

Una advertencia ya dada a Baabda

En la entrevista, Nawaf Salam se refirió a su declaración del 4 de noviembre, después de su reunión con el Presidente Joseph Aoun. En Baabda, advirtió contra cualquier nueva aventura militar que se estaba llevando a cabo al servicio de intereses externos. Subrayó que el Líbano no podía soportar las consecuencias de ese enfrentamiento.

Insistió entonces en la situación de la gente del Sur. Las pérdidas humanas, las viviendas destruidas y los medios de subsistencia perdidos estaban en el centro de su advertencia. Defendió su derecho a vivir en seguridad y se negó a imponerles una nueva guerra.

Por lo tanto, las observaciones del 8 y el 9 de noviembre continúan esta posición. Su novedad se debe principalmente a la respuesta directa a las acusaciones de detentismo. Salam afirma que su Gobierno aplica su propia política, al tiempo que procura que las relaciones diplomáticas libanesas reduzcan los peligros.

Entre las negociaciones con Irán y las amenazas israelíes

El contexto regional sigue siendo incierto. Donald Trump estimó el domingo 8 de noviembre que las nuevas huelgas estadounidenses contra Irán eran muy poco probables. Esta evaluación fue condicional: el Presidente de los Estados Unidos se refirió al progreso de las negociaciones y a la conclusión de un acuerdo que consideraba suficientemente sólido.

Por lo tanto, sus observaciones no constituyen una renuncia definitiva a la opción militar. El lunes se anunció en Washington una reunión con el Primer Ministro de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani. Qatar actúa como mediador entre Estados Unidos e Irán.

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, pronunció un discurso más amenazador el domingo. Afirmó que la misión de Israel relativa a Irán no se había completado. También amenazó a Hezbollah con huelgas muy severas si el movimiento participó en un ataque iraní contra Israel.

Esta amenaza sigue siendo condicional. No demuestra que Hezbollah haya decidido participar en una posible reanudación de la guerra. Tampoco las declaraciones de Trump y Katz permiten concluir que se detiene una nueva confrontación. En esta incertidumbre, Salam reafirma la prioridad de preservar el Líbano.

En Beirut, seguimiento de las medidas de seguridad

La reunión del lunes también se centró en las medidas de seguridad en Beirut y Gran Beirut. Los ministros examinaron el fortalecimiento de las patrullas y el despliegue de la seguridad. Salam pidió que se continuaran los esfuerzos para proteger a los habitantes y sus bienes.

En cuanto a la seguridad alimentaria, los debates se centraron en intensificar las inspecciones de restaurantes, almacenes y centros de distribución. Los ministerios y departamentos pertinentes deben coordinarse con la Autoridad Libanesa de Seguridad Alimentaria. Por último, los participantes examinaron las medidas adoptadas en todo el aeropuerto para preservar la seguridad de la aviación. El informe no detalla el contenido.

Foto de ilustración: Nawaf Salam en Nueva York en septiembre de 2026. Esta imagen no representa la reunión del 9 de noviembre. © Unión Europea, 2026 / Andrea Renault. Retrato de caja disponible bajo licencia CC BY 4.0; Libnanews vestido editorial, sin cambiar la cara.

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