Tributación: Jaber prepara una ley de regularización

Yassine Jaber anuncia la preparación de un proyecto de ley para permitir a los contribuyentes regularizar sus obligaciones durante las crisis libanesas. During an exchange at Cairo ICT, the Minister also detailed the work to modernize customs and electronic services. El uso de datos internacionales sobre precios debe ayudar a controlar los valores declarados de importación. No se especificaron plazos legislativos, alcance fiscal o contrato con un proveedor de datos en las declaraciones emitidas el 9 de noviembre.

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El Ministerio de Finanzas está preparando un proyecto de ley sobre la regularización fiscal de los contribuyentes que han acumulado obligaciones y atrasos durante las crisis del Líbano. Yassine Jaber indicó durante un intercambio en El Cairo ICT 2026, en declaraciones emitidas el lunes 9 de noviembre. El Ministro también anunció la modernización de los controles aduaneros, con el uso propuesto de datos internacionales sobre precios e inteligencia artificial.

La discusión reunió a Yassine Jaber y su homólogo egipcio Ahmed Kouchouk sobre reformas financieras y desarrollo económico en la era AI. El programa oficial de la feria sitúa esta reunión el sábado 7 de noviembre, de las 16.15 a las 17.00 horas, hora de El Cairo. El informe detallando los anuncios de impuestos fue publicado el 9 de noviembre, tras la visita del Ministro del Líbano.

Regularización fiscal todavía por definir

Yassine Jaber justifica la preparación del texto por las circunstancias excepcionales experimentadas por individuos y empresas. Desea permitir a los contribuyentes resolver su situación con el departamento, teniendo en cuenta la acumulación de compromisos y demoras en el pago.

El Ministro distingue entre las acciones que la administración puede adoptar directamente y las que requieren legislación. Según él, esta diferencia explica la labor legislativa en curso. El anuncio se refiere a la preparación de un proyecto, no a la entrada en vigor de un nuevo esquema.

Las declaraciones distribuidas todavía no especifican las categorías tributarias correspondientes, los períodos abarcados, los procedimientos de liquidación o cualquier reducción de las penas. Tampoco proporcionan un calendario para su presentación o adopción. En esta etapa, por lo tanto, no hacen posible anunciar ningún paso impositivo o nuevos plazos para los contribuyentes.

Compare los valores reportados a precios internacionales

El segundo proyecto se refiere a las costumbres. Yassine Jaber afirma que la modernización del sistema ha comenzado, después de varios años de retraso en la renovación de software y equipo. El objetivo declarado es fortalecer la detección de anomalías en las declaraciones de mercancías importadas.

En particular, el Ministerio procura cooperar con una empresa internacional con datos sobre precios mundiales. Estas referencias permitirían comparar los valores de importación declarados con la información externa y el uso de la inteligencia artificial para facilitar la verificación.

El Ministro no designa a esta empresa y no anuncia un contrato firmado. También reconoce que estas herramientas no garantizan una precisión completa. Su interés en su presentación es ayudar a la administración a identificar irregularidades y hacer un mejor uso de la información disponible.

En el ámbito fiscal, se refirió a la recopilación y análisis de datos contenidos en las declaraciones. Estas funciones están dentro del mismo objetivo de control, pero el informe no describe un sistema ya generalizado que toma automáticamente decisiones sobre los contribuyentes.

Ampliación de enfoques y pagos remotos

Yassine Jaber vincula estas inversiones a la calidad de los servicios. Su objetivo es aumentar el número de procedimientos y pagos sin viajar al departamento, reducir los procedimientos de papel y reducir la carga de funcionarios como los usuarios.

Indicó que ya se habían puesto en marcha servicios electrónicos y que debían ampliarse. También mencionó presupuestos dedicados a la transformación digital del Estado, sin dar las sumas en esta intervención. El proyecto de identidad digital es una de las bases para el desarrollo de servicios en los distintos ministerios y administraciones.

Un intercambio de experiencias con Egipto

En El Cairo, el ministro destacó el valor de la implementación gradual, basándose en la experiencia egipcia. Cree que las crisis de los últimos seis o siete años han retrasado la transición digital del Líbano, a pesar de las medidas adoptadas antes de la crisis financiera.

Desea ampliar las visitas entre ambos países mediante intercambios técnicos, capacitación e intercambio de experiencias en la administración tributaria. Sin embargo, el proyecto de regularización y la modernización de los controles siguen siendo dos enfoques distintos: el primero debe definir los procedimientos de arreglo, mientras que el segundo objetivo es mejorar la verificación de las declaraciones y el funcionamiento de los servicios.

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