Gaza: Más de 6.000 refugios destruidos por la lluvia

Las lluvias de fin de semana destruyeron más de 6.000 albergues familiares en Gaza y dañaron aproximadamente 17.400 otros. Más de 26.000 hogares han solicitado asistencia, según la situación humanitaria comunicada por las Naciones Unidas el 9 de noviembre. El seguimiento proporciona información actualizada sobre los daños, el socorro limitado y los suministros que aún quedan fuera del territorio. Se distingue a los cinco muertos enterrados en Deir al-Balah de los riesgos de exposición al frío.

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Las lluvias en Gaza destruyeron más de 6.000 albergues familiares y dañaron a unos 17.400 otros, según una primera evaluación humanitaria de las Naciones Unidas el lunes 9 de noviembre. Más de 26.000 hogares pidieron ayuda después de la tormenta del fin de semana. Las existencias disponibles en el enclave están agotadas, mientras que los suministros siguen esperando afuera.

Esta evaluación detalla el alcance del daño después de las primeras inundaciones reportadas el sábado y el colapso fatal en Deir el-Balah el domingo. El informe especial de la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCAH, abarca la situación al 8 de noviembre. Los equipos continúan sus evaluaciones: las cifras siguen siendo provisionales y no abarcan todos los sitios afectados.

Las lluvias en Gaza causan nuevos desplazamientos

Unos 600 hogares deberían haber dejado sus hogares de nuevo. Los informes también incluyen más de 3.900 hogares sin vivienda. La emergencia se refiere a la sustitución de tiendas de campaña, pero también ropa de cama, ropa y materiales para que las instalaciones sean habitables.

Las fuertes lluvias comenzaron el viernes 6 de noviembre. They affected the five governorates of a territory where about 1.4 million people live in tents or makeshift shelters. Para estas familias, los productos húmedos o tomados a menudo representan lo que queda después de varios viajes.

El sistema de seguimiento del sitio da una indicación de los límites de la cuenta. Su primera encuesta abarca 268 alertas, de las cuales 264 se referían a lluvias e inundaciones. Vienen de 261 sitios de desplazamiento. Sólo los incidentes transmitidos por los socios presentes en el sitio alimentan esta base.

El grupo de gestión del sitio indica que sus asociados están presentes sólo en el 40% de los 1.700 sitios activos aproximadamente. Por consiguiente, considera que las necesidades reales probablemente excedan de los informes disponibles. Esta encuesta no puede considerarse como un censo amplio de las familias afectadas en toda Gaza.

Cinco muertos en el colapso de una pendiente

La tormenta también tuvo consecuencias mortales. Domingo 8 de noviembre, tres niños y dos mujeres murieron cuando una masa de arena colapsó en tiendas de Dayr al-Balah. La Defensa Civil Palestina confirmó esta evaluación, incluida en el informe humanitario.

Estas víctimas fueron enterradas. La información disponible no permite presentarlos como muertos de hipotermia. La lluvia, la inestabilidad de la tierra y la exposición al frío son riesgos distintos, incluso si amenazan a las mismas familias sin vivienda segura.

Los ayudantes pidieron a los residentes que mantuvieran sus tiendas lejos de las laderas y las pendientes arenosas. Sin embargo, esto requiere encontrar un lugar accesible y menos peligroso. Las organizaciones humanitarias señalan que las restricciones al acceso a grandes partes del Territorio reducen las posibilidades de reubicación.

Alivio limitado a pesar de 2.166 llamadas

La Defensa Civil informó que recibió 2.166 llamadas de socorro durante este episodio. Junto con los municipios y otros interesados, sus equipos pudieron responder a 218 solicitudes sobre el terreno. Most of the other appellants were instructed because of a lack of resources to deployed relief.

La falta de bombas y equipos suma los daños a los sistemas de evacuación. Los equipos necesitan aceite de motor, repuestos y mangueras para mantener sus vehículos y equipo funcionando. Por consiguiente, la escasez de bienes fungibles puede inmovilizar el equipo ya presente.

Antes del tiempo, el informe humanitario del 5 de noviembre indicaba fallas en los sistemas de bombeo de tormentas y aguas residuales. También describió la imposibilidad de establecer existencias suficientes. Al 1o de noviembre, los asociados tenían aproximadamente 2.800 tiendas de campaña para necesidades estimadas en 11.000 unidades.

Estos datos previos a la tormenta no miden la destrucción del fin de semana. Sin embargo, muestran la debilidad de las reservas a medida que nuevas familias perdieron refugio. Las distribuciones de emergencia deben responder simultáneamente a las viejas necesidades y los daños recientes.

Hormigas y mantas esperando fuera de Gaza

Más de 150.000 tiendas, 300.000 tarpaulinas y 500.000 mantas se encuentran fuera del territorio, listos para su entrega. La OCAH informó de que los preparativos se veían obstaculizados por las restricciones israelíes sobre suministros y equipo, así como por los déficits de financiación.

Estos obstáculos no son intercambiables. La compra de un artículo, la autorización de su entrada y su transporte a las familias son etapas diferentes. Por lo tanto, la presencia de bienes fuera de Gaza no significa que cada lote esté sujeto a la misma negativa administrativa.

Las autoridades israelíes también están informando de sus acciones. In a communication of 6 November, the army and COGAT, responsible for coordinating civil affairs in the Palestinian territories, claim to have facilitated the entry of more than 85,000 tents since the start of their winter programme.

También anuncian más de 820 solicitudes aprobadas para suministros de invierno. Según su versión, aproximadamente la mitad de esas solicitudes aún no han dado lugar a la ejecución, en particular por razones logísticas y presupuestarias. Estas cifras israelíes guardan relación con los permisos y las entradas acumuladas, sin reservas disponibles después de su distribución.

En el informe de 5 de noviembre ya se describía un déficit de 186,5 millones de dólares para las necesidades de invierno, que se estimaba en 267,9 millones de dólares. Advirtió que algunas órdenes sólo podían llegar a la segunda mitad del invierno debido a las compras demoradas, la financiación y las autorizaciones.

El frío aumenta los riesgos para los niños

En una llamada del 8 de noviembre, Save the Children estima que más de 560.000 niños viven en condiciones de vivienda críticas o catastróficas. Esta cifra se debe a una estimación demográfica aplicada a la evaluación de los refugios. No corresponde al número de niños afectados directamente por la última tormenta.

La organización informa que el 84% de las familias encuestadas en la evaluación citada no tienen medios eficaces para calentar su refugio. Casi la mitad quema plástico, neumáticos, residuos o cartón para cocinar. Estas prácticas exponen a los ocupantes a fumar, quemaduras y incendios.

The NGO calls for the entry of protective materials and equipment, as well as increased funding. Sobre el terreno, los equipos continúan el drenaje, el fortalecimiento del suelo y la protección de los campamentos. La encuesta sobre el sitio sigue abierta para identificar a las familias que aún no tienen hogar y organizar futuras distribuciones.

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