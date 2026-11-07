Paraguay: Peña despedido y detenido, Alliana invirtió

Santiago Peña fue depuesto el 6 de noviembre de 2026 por el Senado paraguayo y luego encarcelado en el caso del Banco Ueno. Pedro Alliana fue jurado para tener éxito hasta agosto de 2028. Antonio Barrios se convierte en vicepresidente. El procedimiento parlamentario continuó a pesar de la renuncia anunciada el día anterior. El Ministerio Público investiga los presuntos actos de abuso de confianza y otros delitos. El nuevo presidente promete acción inmediata para los ahorradores afectados por la crisis bancaria.

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Santiago Peña fue retirado de Paraguay el viernes 6 de noviembre de 2026, y luego detenido en su casa. El Senado lo despidió de la presidencia después de la crisis del Banco Ueno. Pedro Alliana, anteriormente Vicepresidente, fue jurado ante el Congreso para tener éxito y completar el mandato hasta agosto de 2028.

Los 44 senadores votaron por la salida de Peña. Este voto es una eliminación después de un juicio político, no aceptación de su renuncia anunciada el jueves. El procedimiento parlamentario continuó a pesar de este anuncio, en un país donde la quiebra del banco causó la congelación de millones de cuentas.

Peña se retiró de Paraguay después del juicio político

La Cámara de Diputados transmitió la acusación al Senado el 5 de noviembre. Los representantes electos cuestionaron los vínculos de Peña con el grupo financiero, la supervisión del banco y las inversiones de fondos públicos. El presidente desafió los cargos. Sus abogados defendieron su posición ante los senadores el viernes, sin su presencia.

La decisión del Senado se refiere a su responsabilidad en el desempeño de sus funciones. No es una condena penal. El artículo 225 de la Constitución distingue el despido parlamentario de la fiscalía ordinaria. Article 189 also excludes former presidents convicted in a political trial from being a Senator for life.

La renuncia del jueves no había resuelto la salida del poder. El Congreso no había completado el procedimiento de aceptación. Los defensores de Peña querían que los parlamentarios favorecieran este camino en lugar de perseguir un juicio político.

Home detention in Ueno Bank case

Tras el despido, la fiscalía ordenó la detención de Santiago Peña y Carlos Carvallo, ex presidente del banco central. The measure is a criminal investigation into alleged abuse of trust and other offences related to Ueno Bank.

La policía ejecutó la orden contra Peña en su casa. La Fiscalía General prevé que permanecerá allí hasta que se presente a la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción. La medida no prejuzga su culpabilidad. It also differs from a prison sentence imposed after trial.

Alliana invirtió, Antonio Barrios Vicepresidente

Pedro Alliana fue jurado en una reunión entre las dos cámaras, presidida por Basilio Núñez. El Congreso eligió entonces a Antonio Barrios como vicepresidente. Dejó su asiento como senador y también lo juró. Ambos funcionarios deben completar el mandato constitucional 2023-2028.

Esta sucesión sigue el mecanismo previsto en el artículo 234 de la Constitución. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en caso de vacante permanente. El Congreso nombrará al nuevo Vicepresidente cuando esta oficina esté vacante durante los últimos dos años del mandato.

En su primer discurso, Alliana prometió medidas inmediatas para compensar a los ahorradores afectados por la crisis. El orador pide que se dé prioridad a los más desfavorecidos y presenta la transparencia como requisito de su Gobierno.

El Banco Central decidió el 2 de noviembre poner el Banco Ueno en resolución. Después de la corrección de sus cuentas, su relación de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido. El reembolso de los solicitantes sigue siendo una urgencia de la nueva autoridad, mientras que la investigación penal continúa.

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