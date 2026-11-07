Líbano: huelga de control anunciada para el lunes

Los Supervisores de Protección al Consumidor anuncian una huelga abierta el lunes 9 de noviembre de 2026, en Beirut y en las gobernaciones. Planean cerrar los centros de metrología y suspender la labor de las oficinas portuarias de su gestión. Los agentes reclaman su tenencia después de casi 17 años de servicio. Piden que se apruebe el texto que regula su situación o que se comprometa formalmente con un calendario público. Queda por especificar la escala real del movimiento y las modalidades de continuidad.

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Los Supervisores de Protección al Consumidor anunciaron el viernes 6 de noviembre una huelga abierta a partir del lunes 9 de noviembre de 2026. El movimiento debe alcanzar la dirección en Beirut y las gobernaciones. Los oficiales también anunciaron el cierre de los centros de metrología y la suspensión de sus oficinas en los puertos. Exigen su tenencia, después de casi 17 años de servicio según su declaración.

La huelga tendría lugar en una autoridad encargada de vigilar los mercados, los precios y el cumplimiento de los productos. En esta etapa, es un movimiento anunciado. Su alcance e impacto efectivo en cada servicio debe ser notado desde el lunes.

Una huelga de control anunciada en todo el país

El comunicado de prensa abarca todas las secciones de la Dirección de Protección del Consumidor en la capital y las regiones. The officers provide for a stoppage without an end date. Vinculan su elevación a una solución relativa a su situación profesional.

Dos actividades se incluyen específicamente en su anuncio: Centros de Control de Peso y Medición, y Oficinas de Gestión Portuaria. Sin embargo, el texto no describe las modalidades prácticas de este fallo. No especifica el número de personal movilizado o la posible organización de un servicio mínimo.

Este alcance debe mantenerse distinto del propio comercio. Los agentes no anuncian un cierre de tiendas o puertos. Su movimiento se refiere a la labor de los servicios de protección del consumidor. Por consiguiente, sería prematuro deducir una parada general de las importaciones o la distribución.

Un mandato previsto para casi diecisiete años

Los signatarios explicaron que se habían unido a la administración después de concursos de consejos de servicio público. Sirven como auditores adjuntos. Según ellos, su reclutamiento fue acompañado por una promesa de tenencia después de tres años de experiencia.

They now claim to have completed nearly 17 years of service without obtaining this regularization. Informan que cumplen las mismas obligaciones que sus colegas. Por lo tanto, su aplicación se refiere a la estabilidad de su empleo y los derechos relacionados con su condición.

Los agentes también destacan sus calificaciones. El comunicado de prensa menciona licencias, maestros y doctorados. Las especialidades citadas incluyen ingeniería, derecho, física y nutrición. Además de estos diplomas, se impartirían cursos de capacitación en el Líbano y en el extranjero.

Recuerdan que continuaron sus misiones durante las guerras, las crisis económicas y de seguridad y la pandemia Covid-19. Según su cuenta, esta continuidad no dio lugar a ninguna indemnización adicional correspondiente a los esfuerzos realizados. Estos elementos constituyen los argumentos presentados por los agentes para obtener la tenencia que demandan.

La controversia sigue el camino de un texto legislativo

Los auditores adjuntan su reclamación al proyecto de ley de protección del consumidor preparado por el Ministerio de Economía. Según su comunicado, una disposición que regula su situación había incorporado este texto. They indicated that it had taken several stages in Parliament until its adoption in plenary.

They then refer to the dismissal of the law by the President of the Republic. Según ellos, se ha seguido trabajando para responder a las observaciones formuladas mediante enmiendas o explicaciones jurídicas. They now fear a further postponement or abandonment of the provision that concerns them.

Esta presentación sigue siendo la de los signatarios. Su declaración no proporciona detalles de las observaciones presidenciales ni del texto consolidado de la disposición impugnada. Por lo tanto, no permite por sí solo una descripción precisa del desacuerdo legal ni de su resultado parlamentario.

However, staff members maintain one principle: their application would not constitute a favour granted outside recruitment procedures. Destacan su paso a través de concursos de servicio público y la duración de sus servicios. Piden que estos elementos lleven a una regularización eficaz.

Misiones de control ya sometidas a presión

El Ministerio de Economía describió recientemente la actividad de los equipos de vigilancia del mercado. En un examen publicado el 29 de octubre, informó de unas 20.000 inspecciones desde comienzos del año. También mencionó el seguimiento de más de 2.000 denuncias, con un equipo de aproximadamente 70 controladores en las diferentes regiones.

Estas cifras se refieren a la actividad general presentada por el departamento. No dan el número de agentes que participarán en la huelga. Tampoco pueden utilizarse para medir con antelación la proporción de cheques que pueden suspenderse.

El Ministro Amer Bissat recordó varias prioridades: el cumplimiento de los alimentos, el control de precios y el cumplimiento de las normas aplicables a los generadores. También había insistido en los metros oficiales y los aranceles. The department invited citizens to submit their complaints through the MoET Digital Services application.

Este recordatorio destaca la diversidad de archivos de la administración. Una posible interrupción tendrá que ser apreciado servicio por servicio. La existencia de un canal digital por sí solo no proporciona información sobre la capacidad de procesar reclamaciones durante el movimiento.

Un compromiso escrito podría abrir una salida

Los controladores presentan dos condiciones posibles al final del movimiento. La primera es la adopción de la disposición que garantiza su tenencia y regularización. El segundo es un claro compromiso formal, acompañado de un calendario serio y público para poner fin a este proceso.

Piden que este calendario cubra el paso del expediente ante el comité parlamentario pertinente y el Parlamento. No especifican en su anuncio más tiempo antes de que comience la huelga. Por consiguiente, el plazo anunciado sigue siendo el lunes 9 de noviembre.

Los signatarios afirman que sus acciones no se dirigen a los ciudadanos ni a sus derechos. Se establece un vínculo entre la seguridad profesional de los agentes y la calidad del servicio público. En su opinión, la vigilancia de la seguridad alimentaria y de los mercados también significa garantizar una situación estable para los responsables de esas tareas.

Su comunicado deja abierta la puerta para la acción de los funcionarios interesados. Los puntos a seguir antes del lunes son ahora concretos: un posible compromiso oficial, su calendario y la forma en que funcionan las oficinas portuarias y los centros de metrología.

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