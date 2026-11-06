An attack hit the Al-Hadara market in the Yemeni province of Taez on Friday, 6 November. The health authorities controlled by the Houthis announced 30 deaths and eight injuries, a provisional assessment. Están acusando a la aviación saudita. Las autoridades locales vinculadas al gobierno internacionalmente reconocido atribuyen el bombardeo a los Houthis y niegan cualquier operación aérea en el distrito. La responsabilidad del ataque sigue siendo impugnada, mientras que se siguen realizando esfuerzos de socorro y se solicita una experiencia independiente.

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An attack on the Al-Hadara market in Al-Waziyah district resulted in numerous casualties on Friday, 6 November, south-west of Yemen. El Ministerio de Salud controlado por Houthis anuncia un recuento provisional de 30 muertos y ocho heridos. Acusa a la aviación saudí. Las autoridades locales vinculadas al gobierno internacionalmente reconocido atribuyen el ataque a los Houthis y afirman que no se realizaron operaciones aéreas en el distrito.

El mercado se encuentra en la provincia de Taez, donde los dos campamentos chocan. Las versiones publicadas el viernes coinciden en la existencia de un bombardeo mortal contra este lugar frecuentado por civiles. Ellos difieren en el arma utilizada y en su autor. No hay verificación independiente en esta etapa para separar los cargos.

Mercado del Yemen golpeado por la mañana

The Houthi authorities claim that three air strikes hits hit the Al-Hadara market in the morning. Su portavoz militar, Yahya Saree, culpó el ataque contra un avión saudí. Esta designación sigue siendo una acusación de uno de los beligerantes, no una asignación establecida por una investigación independiente.

The Ministry of Health in Sanaa first reported a lower balance. In his communiqué issued at 709 Yemen time, he reported 30 deaths and 8 injuries. Dijo que la declaración seguía siendo provisional. Los equipos de rescate siguen buscando e identificando a las víctimas, según el mismo comunicado de prensa.

Esta es la responsabilidad de las autoridades controladas por Houthis. Las autoridades locales de Taez afiliadas al gobierno internacionalmente reconocido reconocen muertes y lesiones, sin dar un total en su declaración. Por lo tanto, todavía no hay un recuento público común para ambas partes.

Autoridades de Taez excluyen las huelgas aéreas

En una declaración separada, las autoridades locales condenan el bombardeo del mercado y responsabilizan a los Houthis. They claim to rely on information from their operating room to rule out any aviation interference in the district of Al-Waziyah on Friday.

Su declaración se refirió al peligro que suponía para los habitantes el lanzamiento de misiles, incluidos misiles balísticos. Denuncia ataques contra mercados y zonas habitadas. Esta versión contradice directamente la presentada en Sana’a, que implica varios ataques aéreos saudíes.

Las autoridades taez también piden documentar las circunstancias del bombardeo. Piden que se preserven los elementos materiales y los conocimientos técnicos independientes. Instan a los residentes a no tocar ni desplazar desechos proyectiles y a advertir a los servicios competentes.

Estas solicitudes son importantes para determinar los hechos. La presencia, ubicación y examen de fragmentos pueden ayudar a identificar el proyectil. Sin embargo, ninguna de esas conclusiones de expertos acompaña las declaraciones consultadas el viernes.

El ejército del gobierno acusa a un misil Houthi

El portavoz de las fuerzas armadas gubernamentales reconocidas internacionalmente, el Coronel Majed al-Nuzaili, formula una acusación más precisa. En su declaración, afirma que un misil balístico disparado por los Houthis llegó al mercado. Habla de decenas de civiles muertos o heridos, sin detallar la distribución.

El oficial militar acusa a los Houthis de exponer a la población a su fuego. También describió el ataque como una razón para continuar las operaciones de su campamento. Sus declaraciones constituyen la posición oficial de las fuerzas gubernamentales. No reemplazan las conclusiones técnicas solicitadas por las autoridades locales.

Por su parte, las autoridades de Houthies culpan a Arabia Saudita por las víctimas y exigen la condena internacional. Ambas partes exigen así la rendición de cuentas de sus oponentes, mientras que las circunstancias materiales del ataque siguen siendo impugnadas.

Una evaluación provisional en medio de una nueva escalada

El bombardeo tuvo lugar en una fase de lucha renovada entre las fuerzas del gobierno respaldadas por Houthis y Arabia Saudita. Taez sigue siendo uno de los principales focos del conflicto. Los ataques contra zonas civiles agravan las necesidades de socorro y el acceso a la atención.

La región ya tenía importantes necesidades médicas antes del ataque. El 4 de noviembre, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció la entrega de cuatro camiones de asistencia médica a Taez. Esta operación precedió al bombardeo del mercado. No constituye una confirmación de su balance o una respuesta anunciada al evento del viernes.

La información disponible todavía no permite el alcance exacto de la destrucción, el número de personas desaparecidas o la lista de establecimientos en los que se alojan los heridos. The last detailed assessment provided by the Houthies authorities remains that of 30 dead and 8 wounded. La investigación anunciada por sus departamentos continúa, mientras que las autoridades gubernamentales solicitan la preservación de pruebas para conocimientos especializados independientes.

Fotografía de ilustración: vista de la ciudad de Taëz en septiembre de 2004, Apie / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Este archivo no muestra el mercado de Al-Hadara ni el ataque del 6 de noviembre de 2026.

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