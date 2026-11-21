En Siria, la Comisión Nacional de Justicia de Transición cerró su forma piloto. Las familias ya registradas no tendrán que empezar de nuevo en el lanzamiento oficial. Sus archivos permanecen para ser revisados. This approach is not equivalent to a decision of compensation or automatic reporting to the commission responsible for investigating persons.

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En Siria, los que hayan completado la forma piloto del registro nacional de víctimas no tendrán que volver a registrar en el momento de su apertura oficial. La Comisión Nacional de Justicia de Transición anunció el cierre de la colección de juicios. Dijo que los archivos ya archivados serían tenidos en cuenta y verificados. No fijó una fecha para la apertura del registro o anunció ninguna reparación.

National Register of Victims: no second registration

La Comisión abrió la colección el 14 de noviembre. Se centró en las víctimas de ataques graves y sus familias entre las personas más vulnerables que viven en Siria. En su mensaje publicado el 19 de noviembre, la Comisión explicó que se trataba de probar la reunión de datos, no de un registro final de todas las víctimas. Insta a que no se transmitan datos personales por formas no oficiales.

La distinción es importante para las familias: no completar una segunda forma no significa que no se pueda solicitar ningún suplemento. El anuncio no especifica cómo una familia podrá ver o corregir su archivo, o en qué condiciones las personas que viven fuera de Siria podrán registrarse.

Acercar los archivos sin repetir las historias

El 4 de noviembre, la Comisión y la Red Siria de Derechos Humanos firmaron un acuerdo de cooperación. En él se prevé el intercambio de información pertinente dentro de las normas aplicables y sujeto a salvaguardias. La utilización de la información ya recogida podría impedir que las familias presenten los mismos hechos varias veces. Sin embargo, el acuerdo no prueba que se hayan transferido archivos nominadores o que los archivos de las organizaciones se estén compilando en una base de datos común.

El servicio de reparación identifica varias formas de daño: físico, psicológico, material o social. Puede proponer rehabilitación, restitución de derechos o compensación. Recopilar los datos necesarios para estos programas no se trata de asignar una reparación, y el anuncio de la terminación de la prueba no contiene ninguna decisión individual.

Buscar a una persona desaparecida cae bajo otra comisión

The National Commission for Missing Persons launched its own mechanism, Athar, on 30 August. Su función es recopilar informes y averiguar qué pasó con las personas desaparecidas. El registro de las víctimas debe documentar violaciones graves y sus efectos. Por lo tanto, la desaparición forzada puede estar comprendida en ambos procedimientos, sin un registro automático con el otro.

El próximo paso anunciado es la apertura de la forma oficial de la Comisión de Justicia de Transición. Hasta entonces, la única exención anunciada es para aquellos que ya habían completado el formulario de prueba.

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