La casa Dar Hashem abre Kitab en la calle Hamra en Beirut. La librería reúne sus propias publicaciones y libros de otros editores. Dos traducciones ilustran el catálogo de la casa, de la investigación de Munira Khayyat del sur del Líbano a la ficción irlandesa. Queda por especificar el calendario de reuniones.

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La casa Dar Hashem abrió Kitab, una librería en la calle Hamra en Beirut. Presenta sus propias publicaciones y obras de otros editores. La apertura da un punto de venta físico a un catálogo árabe que va de la traducción literaria a la investigación de la guerra en el sur del Líbano.

El editor había establecido su nombramiento de apertura el miércoles 11 de noviembre y anunció al día siguiente que la librería había acogido a sus primeros lectores. Presenta a Kitab como punto de venta y como lugar de lectura. En su anuncio, Dar Hashem dijo que quería hacer espacio para la discusión sobre los libros. Aún no detalla un calendario de reuniones en la información pública consultada.

Kitab librería en Hamra: de catálogo a calle

El lugar tiene un nombre diferente al editor que lo creó. No es, sin embargo, simplemente un contador para la retirada de las órdenes de Dar Hashem: en su presentación inicial, la casa especifica que los estantes deben incluir libros de otros editores. No publica una lista completa de estas casas ni un inventario de títulos in situ. El catálogo en línea de Dar Hashem proporciona información sobre la línea editorial del fundador, pero no sobre la disponibilidad de un volumen específico en la librería.

Dos traducciones dan una idea de esta línea. Antropólogo Munira Khayyat dedicado Un paisaje de guerra a la vida de las aldeas del sur del Líbano en un medio ambiente formado por años de conflicto. El libro apareció por primera vez en inglés en 2022. Dar Hashem publicó la traducción al árabe de Ahmad A. Mohsen en 2026. El catálogo también incluye una traducción del novelista irlandés Sally Rooney. Estos títulos tienen diferentes registros: la encuesta de campo en el Líbano y la ficción contemporánea en traducción.

Los textos diplomáticos ocupan otro lugar. Dar Hashem publica en árabe La fuerza de la negociaciónAbbas Araghchi. Su segunda edición, publicada en 2026, añade un capítulo sobre las negociaciones de Irán en torno a la guerra de 12 días de 2025. El libro presenta la cuenta del autor, que forma parte de las discusiones. La casa coloca una de sus primeras actividades públicas alrededor de este trabajo, cuando fue firmado en Muscat en abril de 2025. La apertura en Hamra marca otra etapa: el editor ahora tiene un lugar de venta en Beirut.

Un lugar abierto, las reuniones aún por determinar

Kitab se asienta en una calle donde las tiendas y los cafés han estado al lado de las librerías. La elección de esta dirección da un lugar para consultar y comprar obras que ya podrían obtenerse a través de otros canales. Aún no dice cómo la librería seleccionará libros de otras casas, o qué lectores de reuniones pueden asistir.

El anuncio está situado Kitab en la calle Hamra en Beirut. No especifica un número de calle regular o horario de apertura. La información publicada nos permite localizar la librería e identificar algunos títulos del catálogo de su fundador, no garantizar el acceso en ningún momento dado o la presencia de un libro sobre sus estantes.

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