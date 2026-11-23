Oxfam y CEOBS identifican posibles indicadores de contaminación para más del 99% de Gaza. Esta asignación no mide las concentraciones in situ. El informe distingue entre los riesgos y análisis estimados en 79 pozos y exige la integración de la contaminación en la labor de reconstrucción.

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La evidencia de contaminación potencial aparece en más del 99% de la Franja de Gaza, según un informe de Oxfam y el Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS) publicado el lunes 23 de noviembre. Sobre la base de imágenes satelitales y datos abiertos, esta estimación identifica posibles fuentes de contaminación. No significa que el muestreo haya confirmado contaminación en el 99% del territorio.

Un mapa de riesgo, no una medición de contaminantes

Las imágenes de daños se cruzaron con datos sobre incendios y daños en edificios, tierras agrícolas, sitios industriales y sistemas de tratamiento de aguas o desechos. Recalcó el territorio en una resolución de 500 metros y pidieron, para cada zona, la presencia de al menos una posible fuente de contaminación. El objetivo del análisis es determinar dónde realizar las primeras investigaciones sobre el terreno, no medir concentraciones o cuantificar la exposición de cada habitante.

El informe señala una segunda cifra que no mide lo mismo: alrededor del 78% de la zona de Gaza fue afectada directamente por las operaciones terrestres israelíes, según su asignación. La superficie estimada de riesgo ambiental es más amplia. El polvo y los contaminantes pueden moverse con viento o agua, mientras que la destrucción de los sistemas de alcantarillado agrega fuentes de contaminación más allá de los sitios directamente afectados.

En 79 pozos probados, índices de contaminación medidos

El informe distingue este mapa de los datos disponibles sobre el terreno. Mencionó análisis de calidad del agua realizados en julio de 2026: se detectaron coliformes fecales en el 19% de los 79 pozos subterráneos probados. Este resultado se refiere a los pozos muestreados y no puede extenderse a toda la tabla. Los autores también citan riesgos asociados con el asbesto de edificios destruidos, metales pesados y polvo de escombros.

Oxfam y CEOBS creen que las restricciones a la entrada de especialistas y equipos de muestreo, así como la destrucción de laboratorios locales, impiden una evaluación independiente completa. Hacen un llamamiento para que se restablezcan esos medios y se integren los riesgos de contaminación en la limpieza y reutilización de los sistemas de agua. Sin mediciones in situ, los mapas se utilizan para establecer prioridades, pero no para declarar un barrio saludable o determinar la dosis de contaminantes a los que están expuestos sus habitantes.

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