En Seúl, Tristan Kim observa los viajes diarios entre Itaewon y Yeoksam. Las calles inclinadas, los asientos calentados, los refugios y la información del autobús alimentan su reflexión sobre una ciudad atenta a sus habitantes. A través de tres escenas y diez fotografías, cuestiona el lugar de espera, mantenimiento y accesibilidad en el espacio público. Este testimonio local no propone un modelo universal: invita a mirar los detalles concretos que dificultan el viaje.

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Unpublished tribune – Tristan Kim (Byonghui Kim) – Seúl, Corea del Sur

Una ciudad también se revela esperando

Por la mañana, dejo mi casa en el distrito de Itaewon, Seúl, para unirse a mi lugar de trabajo en el campo de la construcción y el diseño interior. Cruzo callejuelas, encuentro tiendas que abren sus puertas y a veces espero un autobús en medio del ruido del tráfico. Este viaje no tiene nada que ver con una postal. Sin embargo, me lleva todos los días a la misma pregunta: ¿qué hace realmente una ciudad habitable?

Cuando hablamos de la modernidad surcoreana, nos complace mencionar rascacielos, infraestructura gigantesca e innovaciones digitales. Estos elementos existen, pero la comodidad de una persona que va a trabajar a menudo depende de objetos más modestos. Un asiento donde es posible sentarse, un refugio de viento, un panel legible o un pasaje seguro puede cambiar la calidad de un cuarto ordinario hora. Son estas pequeñas decisiones de planificación, observadas en altura peatonal, que quiero decir.

Primera escena: una pendiente en Itaewon

Itaewon es conocido por su vida nocturna y restaurantes, pero las calles residenciales también están marcadas por fuertes declives. Una mañana en otoño, voy a bajar una de estas pistas. Los cables eléctricos cruzan el cielo, las casas se siguen y, a pocos cientos de metros de distancia, el tráfico retoma su ritmo. En clima seco, la pendiente puede parecer trivial. Cuando llega la lluvia o la helada, el mismo espacio plantea otras preguntas: ¿pueden los ancianos viajar fácilmente? ¿Un pariente con un cochecito viaja allí sin miedo? ¿A quién le importa su entrevista?

Una empinada calle residencial en la madrugada. © Tristan Kim / PG Global Insight

En algunas calles inclinadas, he fotografiado rastros visibles de instalaciones de calefacción por carretera diseñadas para limitar los riesgos asociados con el hielo. No pretendo que este equipo estaba trabajando el día del tiroteo, ni que elimina todos los accidentes. Simplemente veo que parte del esfuerzo de desarrollo está bajo nuestros pies, lejos de las fachadas espectaculares. La utilidad de un dispositivo entonces depende de su operación, mantenimiento y accesibilidad real.

Trazas visibles de calefacción de la carretera en una calle montañosa de Itaewon. La fotografía no prueba que el sistema estaba funcionando al disparar. © Tristan Kim / PG Global Insight

Segunda escena: esperando el autobús

En una parada en Itaewon, un asiento calentado amarillo llama mi atención. Cerca, una pantalla electrónica anuncia la llegada de un autobús, a veces con una estimación en minutos. Fotografio estos objetos, no porque fueran extraordinarios, sino porque responden a dos experiencias muy ordinarias: estar frío y no saber cuánto tiempo queda por esperar. Incluso una espera de diez minutos no es una paréntesis abstracta: pertenece a la vida de la persona que pasa por ella.

Cerca de un banco público calentado en una parada de autobús desde Itaewon, según las observaciones del autor. © Tristan Kim / PG Global Insight

En otras paradas de Seúl, los espacios cerrados permiten a los viajeros albergar frío o calor. Cerca de la estación de Yeoksam, también observé una sala de espera de cristal, equipada con madera, asientos e información de tráfico. Nada obliga a reproducir exactamente el mismo modelo en todas partes. El tamaño de un refugio, su costo energético, la limpieza, el movimiento de las personas y su mantenimiento deben adaptarse al contexto. La lección no es que el equipo sofisticado siempre sería superior; Es que la espera debe ser vista como una actividad humana en su propio derecho.

Un refugio cerrado para viajeros en una avenida Seúl. © Tristan Kim / PG Global Insight

Interior de un refugio cristalizado cerca de la estación de Yeoksam, con paneles de madera y espacio de espera. © Tristan Kim / PG Global Insight

Pantalla de información de autobús en un refugio cerca de la estación Yeoksam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Detalle y dignidad

Trabajando en el edificio y diseño interior, aprendí a mirar más allá de nuevas superficies. Un vestíbulo puede ser elegante pero difícil de usar. Una parada de autobús puede parecer muy simple y sin embargo ser valiosa si una persona cansada encuentra un asiento allí, si un viajero desconocido en la zona entiende la ruta o si una persona con movilidad reducida puede acercarse sin obstáculos. No es suficiente instalar una tecnología: su uso debe ser comprensible y debe permanecer disponible con el tiempo.

A menudo pienso en lo que las fotografías no pueden mostrar. Una imagen captura un objeto en un momento dado; no mide la satisfacción del usuario, la calidad del mantenimiento, o el costo real para la comunidad. Sin embargo, puede llamar la atención sobre las buenas preguntas. Cuando miramos un banco público, podemos preguntar quién puede sentarse allí. Cuando vemos un cartel, podemos preguntar quién es capaz de leerlo. Los detalles técnicos se convierten entonces en cuestiones de dignidad y tiempo compartido.

Tercera escena: una encrucijada después del trabajo

Por la noche, alrededor de Yeoksam, encuentro las calles de edificios de oficinas. Los coches se mueven a la luz de las señales y las farolas. Las personas que abandonan el trabajo todavía tienen viajes a completar, conexiones a encontrar y las familias a unirse. Los autobuses y los espacios de espera encajan en este movimiento. En Seúl, algunas avenidas tienen carriles de autobús y muelles en medio de la carretera. Esto refleja una elección de organización del espacio colectivo, aunque las dificultades de congestión y acceso no desaparecen.

Edificios de tráfico y oficinas al final del día en el distrito de Yeoksam. © Tristan Kim / PG Global Insight

En mi opinión, la experiencia de un viaje debe ser vista como un todo: caminar desde casa, cruzar una encrucijada, esperar, entrar en un vehículo, entender una conexión y luego llegar a destino. Un asiento calentado, información confiable o un pasaje bien colocado no son soluciones aisladas. Se vuelven útiles cuando forman una cadena suficientemente consistente que el usuario no tiene que reparar cada ruptura en el curso mismo.

Parada de autobús en el centro de una avenida Seúl, entre rutas dedicadas al transporte público. © Tristan Kim / PG Global Insight

Dentro de un autobús utilizado en un viaje entre Itaewon y Gangnam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Observar sin exportar certezas

Vivo en Corea del Sur y no escribo en nombre del pueblo del Líbano. No pretendo conocer las limitaciones técnicas, económicas o políticas de las ciudades libanesas. Por lo tanto, mi experiencia no debe servir como una comparación simplista entre países. Es un testimonio localizado: una persona, varios viajes y algunas fotografías tomadas en Seúl. Los propongo como sujeto de reflexión y no como método universal de uso.

Cada ciudad tiene sus propias prioridades. Un refugio, una zona de sombra, una acera menos concurrida, una indicación de ruta más clara o mantenimiento regular puede ser útil a diferentes grados dependiendo del vecindario. Lo que merece ser compartido de una ciudad a otra puede no ser una forma de mobiliario urbano, sino el método de preguntar: ¿cuáles son las dificultades concretas que enfrentan las personas en su día?

La cara diaria del progreso

Una ciudad puede impresionar con sus torres y redes. En mi opinión, es mejor ser juzgado también en sus gestos modestos: hacer una pendiente menos arriesgada, permitir un descanso, proteger una expectativa, indicar una llegada. Las fotografías que acompañan a esta galería no prueban que Seúl hubiera encontrado la fórmula de una ciudad perfecta. Solo muestran lo que noté cuando fui al trabajo y me fui a casa.

Seguiré fotografiando estas escenas ordinarias. Me recuerdan que un espacio público no es sólo un escenario entre dos edificios: es el lugar donde los horarios, cuerpos, expectativas y vidas de personas que no se conocen se encuentran. El progreso a veces toma la forma discreta de un servicio que permite a alguien regresar a casa con un poco menos de fatiga.

Sobre el autor

Tristan Kim (Byonghui Kim) trabaja en la construcción y calidad de accesorios interiores en Corea del Sur. Situado en Seúl y vinculado a la ciudad de Gimcheon, fotografió y relató la vida cotidiana, viajes y espacios comunes en PG Global Insight: https://pgglobalinsightblog.wordpress.com/.

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