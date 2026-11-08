Colisión ferroviaria en Egipto: 4 muertos

Dos trenes de pasajeros se golpearon el domingo 8 de noviembre en Al-Ayyat, provincia de Giza, al sur de El Cairo. El Ministerio de Salud de Egipto anuncia una evaluación provisional de cuatro muertes y 88 lesiones. El tren Gizeh-Fayoum golpeó la parte trasera del tren desde El Cairo hasta Aswan, según los ferrocarriles. Varios coches descarrilados. Los servicios de socorro distribuyeron a los heridos entre tres hospitales. La Presidencia pide que se lleve a cabo una investigación rápida; queda por especificar la reanudación del tráfico.

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Una colisión ferroviaria en Egipto causó cuatro muertes y 88 lesiones el domingo 8 de noviembre de 2026, según una evaluación provisional del Ministerio de Salud. Dos trenes de pasajeros llegaron a Al-Ayyat en la provincia de Giza, al sur de El Cairo. Varios coches descarrilados. El Presidente Abdel Fattah al-Sissi pidió una pronta investigación.

Una colisión ferroviaria en Egipto en la línea sur

The National Railway Authority states that train number 134, connecting Gizeh to Fayoum, hit the rear of the number 2010. Este último sirvió de enlace entre El Cairo y Aswan. The shock occurred between Kafr Ammar and Al-Raqqa stations in the Al-Ayyat area.

La colisión causó que los ferrocarriles salieran de varios coches. Los servicios de ferrocarril enviaron equipos técnicos y grúas al sitio para limpiar las pistas. Las operaciones están dirigidas a restaurar el tráfico en el eje entre la capital y el Alto Egipto.

Las autoridades no han indicado un plazo para la reanudación del tráfico de la información disponible. El procedimiento descrito por el operador no es suficiente para determinar la causa del accidente o una responsabilidad individual.

Injuriados en tres hospitales

El Ministerio de Salud informó de 72 ambulancias dedicadas al transporte y evacuación de víctimas. According to his count, 49 wounded were taken to Al-Wasta Hospital, 29 to Al-Ayyat Hospital and 10 to Atfih Hospital. Este total corresponde a los 88 heridos reportados.

El Ministro Khaled Abdel Ghaffar ha pedido a las provincias de Giza y a las provincias de Beni Suef que aumenten su nivel de preparación. Los equipos deben prestar atención y apoyo médico a las víctimas.

Cuatro muertes siguen siendo provisionales. The health authorities continue to monitor hospitalized persons, without providing at this stage a detailed collapse according to the gravity of the injuries.

Sissi pide responsabilidad

En una declaración emitida el domingo, la Presidencia confirmó que había solicitado la atención necesaria para los heridos y una investigación acelerada de las circunstancias del shock. Abdel Fattah al-Sissi espera que cualquier persona cuya negligencia se establezca sea considerada responsable.

Esta instrucción no constituye una conclusión sobre el origen de la colisión. Los resultados de la encuesta y el calendario para reabrir la línea siguen siendo esperados.

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