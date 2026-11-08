Escuela deportiva: 120 estudiantes se reunieron en Furn el-Chebbak

El 6 de noviembre de 2026, más de 120 estudiantes de cinco escuelas de Beirut participaron en el tercer día de « Tu salud en tu mano » en Notre-Dame des Frères en Furn el-Chebbak. Organizada por Jóvenes Talentos Libaneses con la Embajada de Francia y el Instituto Francés del Líbano, esta reunión ofreció siete talleres, incluyendo una introducción al deporte para personas ciegas y con discapacidad visual. El programa se centra en el descubrimiento, la salud y la participación en lugar de la competencia, con el apoyo de seis federaciones deportivas.

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El deporte escolar en Líbano fue el programa del tercer día « Tu salud en tus manos », organizado el viernes 6 de noviembre de 2026 en la Escuela Notre-Dame des Frères en Furn el-Chebbak. Más de 120 estudiantes de cinco escuelas de Beirut participaron en esta iniciativa de la Asociación Libanesa de Jóvenes Talentos, realizada en colaboración con la Embajada de Francia en el Líbano y el Instituto Francés del Líbano.

La reunión reunió a estudiantes, sus maestros y entrenadores, así como representantes de socios franceses y federaciones deportivas participantes. La institución anfitriona acogió esta tercera edición de un programa iniciado en 2025.

Siete talleres para descubrir el deporte escolar en Líbano

Los estudiantes se dividieron en siete talleres. Seis federaciones libanesas supervisaron el descubrimiento de tenis, atletismo, pentatlón moderno, vallas, taekwondo y muay-thai. Un séptimo taller, dirigido por Blind con Vision, fue dedicado al deporte de personas ciegas y con discapacidad visual.

Cada grupo pasó 25 minutos en un taller, con una breve presentación seguida de una introducción práctica para todos los estudiantes. Los grupos se unieron a la siguiente actividad. Esta rotación permitió a cada participante probar las diferentes disciplinas ofrecidas durante el día.

Salud y participación en el centro del programa

La ceremonia de apertura comenzó con los himnos nacionales libaneses y franceses. El director de Notre-Dame des Frères, Fadi Touma, dio la bienvenida a esta tercera edición y dio las gracias a la Embajada de Francia, a los jóvenes talentos, federaciones y escuelas por su apoyo a la práctica deportiva de los jóvenes.

The Embassy representatives recalled the launch in 2025 of the Sport and Sport Support Project, particularly in schools. El secretario general de Líbano Young Talents, el Dr. Georges Assaf, habló de los objetivos de « Tu salud en tus manos »: sensibilizar sobre su salud, animarles a dedicarse a la actividad física y fomentar la confianza en ellos mediante el descubrimiento de deportes.

También agradeció a socios franceses, la escuela de acogida, federaciones, instituciones participantes, ciegos con Vision, voluntarios y el equipo de asociación.

El programa pretende promover la salud física y psicológica de los estudiantes a través del movimiento y el descubrimiento. Fomenta la participación en lugar de la competencia y busca fortalecer los vínculos entre escuelas, federaciones deportivas e instituciones educativas. Este tercer día siguió dos ediciones anteriores, la más reciente de las cuales tuvo lugar en el norte del Líbano en febrero de 2026.

Participantes en el tercer día « Tu salud en tus manos », 6 de noviembre de 2026 en Furn el-Shebbak. Foto: Prophoto.

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