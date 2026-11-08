Plestia Alaqad, de Gaza a Beirut

Con la traducción árabe de su primer libro, Plestia Alaqad continúa su testimonio sobre Gaza en el Líbano. El periodista palestino, recibido en la Universidad Americana de Beirut en 2024 gracias a la beca Shireen Abu Akleh, dice al pueblo y los vínculos que los unen. En una entrevista publicada el 8 de noviembre, habla de los límites de la visibilidad que ofrecen las redes sociales. Su cuenta personal, publicada en inglés en 2025, está ahora disponible en árabe en Dar Hashem, en una traducción de Zaynab Diya.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Plestia Alaqad continúa con el libro el trabajo de testigos que le hizo conocer durante la guerra en Gaza. Su historia,Los ojos de Gaza: un diario de resilienciaahora tiene una traducción árabe publicada en Líbano por Dar Hashem. En una entrevista publicada en la prensa palestina el 8 de noviembre, el periodista relata este enfoque. Quiere decir a los habitantes, sus vínculos y aspiraciones, más allá de las imágenes de destrucción. Beirut, donde se incorporó a la Universidad Americana para obtener una maestría, ocupa un lugar en este curso.

El libro no es una crónica exhaustiva de la guerra. Recopiló fragmentos de periódicos de su experiencia personal durante las primeras semanas del conflicto. El pasaje al árabe da acceso a esta historia a otro lector. Amplia un proyecto comprometido en inglés, un lenguaje de numerosos vídeos por los que la joven palestina se dirigió al público internacional.

Plestia Alaqad cuenta las vidas detrás de las imágenes

La entrevista del 8 de noviembre permite especificar lo que desea transmitir. Según ella, las imágenes de bombardeo hicieron conocer a Gaza sin necesariamente hacer conocer a los que viven allí. Destaca los recuerdos, las ambiciones y la vida cotidiana de los palestinos. Sus observaciones se refieren a esta brecha entre una población visible en el desastre y personas que aún no han oído hablar.

Evoca así los vínculos establecidos durante su visita al Hospital Al-Quds. Una familia reunida en la escena la había acogido. También recuerda la asistencia mutua entre vecinos, incluso en las necesidades alimentarias más comunes. Estos recuerdos ocupan un lugar central en su relato de Gaza. Describen relaciones específicas, en lugar de una población reducida en el registro de la víctima.

El periodista no presenta estos gestos como una era de sufrimiento. Son parte de la experiencia que pretende conservar. El desplazamiento, el miedo y la pérdida coexisten con formas de solidaridad. Esta proximidad al pueblo se reunió que alimenta su testimonio, incluso después de su salida del territorio palestino.

Una historia inglesa, luego una edición árabe en Líbano

Edición en inglésLos Ojos de Gazaapareció en Macmillan’s el 17 de abril de 2025. Su presentación editorial describe una sucesión de pasajes de periódicos. El libro sigue a una mujer de 21 años que enfrenta la guerra, atenta a las emociones y reacciones de su séquito. Esta construcción distingue la narrativa personal de una encuesta retrospectiva de múltiples fuentes.

La edición árabe lleva el títuloOuyoun Gaza: Yawmiyyat Sumoud« Los ojos de Gaza: Revista de Resiliencia ». Dar Hashem I publicó en Líbano en 2026. La traducción al inglés vuelve a Zaynab Diya, cuyo nombre aparece en la presentación del libro y en la cobertura mediática de su publicación.

El catálogo de derechos extranjeros ya mencionó Dar Hashem entre editores que adquirieron derechos de traducción. La librería Antoine hoy se refiere al libro en árabe bajo el número ISBN 9781918373097. La historia se une así al catálogo de una editorial libanesa tras su circulación a lectores de habla inglesa. Esta traducción proporciona acceso directo al texto para lectores de habla árabe.

El cambio de idioma no cambia la naturaleza del testimonio. Plestia Alaqad escribe de una experiencia que ha vivido y recuerdos que lleva puesto. En la entrevista, simplemente defiende este status como una memoria. Permite a los lectores apreciar su escritura y cómo expresa sus sentimientos. No exige una palabra que resuma todas las experiencias palestinas.

Beirut, una etapa universitaria después del exilio

El enlace con Beirut precede a la publicación del libro. El 28 de agosto de 2024, la Universidad Americana de Beirut anunció su llegada a un máster en estudios de medios. Vino de Australia, donde su familia encontró refugio después de salir de Gaza en noviembre de 2023. Anteriormente se había graduado de la Universidad del Mediterráneo Oriental en Nuevos Medios y Periodismo en Chipre en 2022.

Su currículum en AUB es galardonado con la beca conmemorativa Shireen Abu Akleh. La universidad fue fundada en mayo de 2022 con la Fundación Yafa. Apoya a las mujeres palestinas matriculadas en un máster en estudios de medios. La formación combina así una oportunidad concreta de realizar estudios en memoria de un periodista palestino.

A su llegada, Plestia Alaqad explicó que estaba buscando la proximidad social en Beirut que le recordó a Gaza. La entrevista publicada este domingo la presenta siempre comprometida en el título de su maestro. Sus antecedentes académicos y su activité d’autress se reúnen alrededor del mismo tema: cómo decirle a una sociedad a un público externo.

Medios sociales, público sin garantía de acción

En sus respuestas al diario palestino, se negó a permitir que la etiqueta influyente borrara su trabajo como periodista. Las redes sociales han proporcionado acceso directo a las voces palestinas, explica. Los filmados podían ser escuchados sin depender únicamente de una narrativa externa. Los intercambios diarios con su público han hecho visibles experiencias individuales.

Sin embargo, destaca las limitaciones de esta visibilidad. Al comienzo de la guerra, pensó que la difusión de las imágenes provocaría una reacción capaz de detener la violencia. Su observación está ahora más reservada. La existencia de un amplio público no es suficiente para producir decisiones políticas. Por lo tanto, pide que se examinen también los actos posteriores al acceso a la información.

Esta reserva ilumina el pasaje de vídeos al libro. El testimonio cambia su apoyo sin prometer transformar la situación solo. El libro conserva una palabra y recuerdos más allá de la sucesión de publicaciones en línea. Al mismo tiempo, la periodista continúa sus entrevistas y artículos sobre los habitantes de Gaza.

Continuar trabajando desde fuera

Plestia Alaqad también describe formas más concretas de ayuda. Dice que usa su cuenta de Instagram para dar a conocer las actividades de los palestinos de Gaza que viven en Egipto. Algunos crearon su trabajo allí después de irse. Para darles visibilidad es, explica, una forma de usar la audiencia a su disposición.

Reconoce el alcance limitado de estas iniciativas individuales y exhorta a los gobiernos e instituciones internacionales a actuar. Para su propio trabajo, mantuvo un objetivo: transmitir un conocimiento de Gaza que no se limitaba a los muertos y las ruinas. La edición árabe de su primer libro circula ahora en librerías libanesas, mientras continúa esta obra de narración desde lejos.

Foto del campus de AUB: marviikad / Flickr, via Wikimedia Commons. Esta vista no muestra Plestia Alaqad. Toda la fotografía conservada, montaje Libnanews. Edición de foto y licencia CC BY-SA 2.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews