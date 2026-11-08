Rescate en el mar de Omán : 22 marineros rescatados

Un rescate en el mar de Omán dio lugar a la evacuación de 22 tripulantes de un buque de carga en llamas, anunció la Guardia Nacional de los Emiratos Árabes Unidos el domingo 8 de noviembre de 2026. Todos están en condiciones estables, según los resultados reportados por la mañana. La identidad del buque y el origen del fuego siguen siendo desconocidos.
Un rescate en el mar desde Omán después de la alerta de carga
La tripulación informó de un incendio a bordo de la Guardia Costera, que está bajo el mando de la Guardia Nacional Emirati. Los equipos especializados localizaron el edificio y rescataron a sus 22 ocupantes, dice.
Las autoridades describen a los marineros como nacionales árabes, sin especificar sus nacionalidades. Los evacuados recibieron primeros auxilios y fueron entregados a las autoridades competentes.
El primer anuncio se refirió al rescate. Un segundo comunicado especificó la condición estable de toda la tripulación y el curso de la operación. No proporcionó una evaluación médica individual.
La causa del fuego no se establece
La información oficial coloca la operación en el Mar de Omán, sin dar detalles de contacto. No especifican la fecha o hora de salida de incendios. Por consiguiente, el 8 de noviembre corresponde a la fecha del anuncio de las autoridades emiratas.
No se informó de ningún caso. Las pruebas disponibles no permiten que un ataque sea atribuido al fuego o vinculado a otro buque involucrado en un incidente reciente en la zona. Queda por confirmar el nombre del edificio.
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