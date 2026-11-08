Estadio Olímpico Trípoli: trabajo por completar

La Ministra de Juventud y Deportes, Nora Bayrakdarian, visitó el Estadio Olímpico de Trípoli para supervisar su rehabilitación. El césped está listo para acoger los partidos, pero las intervenciones técnicas y de seguridad todavía son necesarias. Se removió una estructura metálica peligrosa, revelando más trabajos por hacer. El ministro prefirió su terminación antes de la reapertura, aunque tuvo que posponerla por unos meses. Se prevé un partido internacional para la inauguración, sin fecha anunciada.

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La Ministra de Juventud y Deportes, Nora Bayrakdarian, inspeccionó la rehabilitación del Estadio Olímpico Trípoli. El césped está listo para acoger reuniones, pero aún se necesitan intervenciones técnicas y de seguridad antes de reabrir.

El ministro fue acompañado por Naji Hammoud, presidente de la junta directiva y gerente general de la creación pública de instalaciones deportivas y Scout. La visita proporcionó información actualizada sobre la labor realizada y los próximos pasos del proyecto.

Estadio Olímpico Trípoli: un césped listo

Nora Bayrakdarian dijo que la superficie del juego estaba en muy buenas condiciones y listo para los juegos. Sin embargo, destacó que algunos problemas técnicos todavía requerían trabajo y seguimiento.

El Ministro destacó la calidad de las intervenciones y la seguridad de las instalaciones y su equipo. Esta rehabilitación forma parte del objetivo del Ministerio de desarrollar infraestructura deportiva en las distintas regiones libanesas. El objetivo es que estas instalaciones puedan acoger reuniones y concursos.

Medidas de seguridad antes de la reapertura

Se removió una estructura metálica que planteaba un riesgo para la seguridad pública, explicó Nora Bayrakdarian. Esta operación ha revelado otro trabajo necesario, ahora en marcha.

El Ministro consideró preferible completar estas intervenciones antes de reabrir, ya que ya se había aplazado la reanudación de sus actividades. Por lo tanto, la condición del césped por sí solo no es suficiente para permitir que todo el equipo sea reabierto.

Un partido internacional previsto para la inauguración

Nora Bayrakdarian dijo que se estaba considerando un juego internacional durante la reapertura. Consideraba aceptable aplazar el trabajo durante unos meses, recordando el largo período de estancamiento en el estadio desde 2006.

En las declaraciones comunicadas no se anunció la fecha de reapertura o publicación de esta reunión internacional. La terminación del trabajo técnico y de seguridad sigue siendo el siguiente paso.

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