Colombia: Tres soldados asesinados por drones

Tres soldados fueron asesinados por drones explosivos en Santa Rosa del Sur, Colombia, el 7 de noviembre. El ejército anuncia ocho lesiones graves y otros cuidadores. The Defensoría calls for an urgent response to local warnings, without assigning the attack to an armed group in its statement.

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Tres soldados colombianos fueron asesinados el sábado 7 de noviembre de 2026 en un ataque con drones en su base en Santa Rosa del Sur. The First Army Division also reports eight serious injuries. Menciona a otros militares a cargo, sin especificar su número.

El ataque apuntaba al acantonamiento militar del municipio sur de Bolívar. Según el comunicado militar emitido el 7 de noviembre, aviones no tripulados transportaban artefactos explosivos. Los primeros informes de la prensa colombiana señalan las explosiones a mediados del día, hora local.

Colombia: ocho heridos graves, pero ningún total final

La cifra de ocho es para el personal militar gravemente herido, no todos afectados. El ejército afirma que varias instalaciones sanitarias acogen a las víctimas. Su declaración no detalla sus identidades ni la naturaleza de las lesiones.

The armed forces claim to have triggered their security protocols and initiated damage checks. El documento no proporciona un balance final. Tampoco designa a los autores del ataque. Por lo tanto, la presencia de varios grupos armados en la región hace imposible atribuir esta operación a uno de ellos.

Según la prensa colombiana, el sitio alberga el batallón de la selva número 48. El ataque afecta así a una instalación militar situada en una aglomeración, no a una confrontación denunciada en una posición aislada.

Se convocó un Consejo de Seguridad en el Ayuntamiento

La Defensoría del Pueblo, institución pública para la defensa de los derechos, confirma un ataque explosivo en el centro de la ciudad. The authorities then held a security council at the town hall. Esta reunión siguió el asesinato de tres personas el día anterior. Estas muertes son un episodio separado del registro militar del 7 de noviembre.

La institución observa un deterioro humanitario en el sur de Bolívar. Entre mayo y septiembre de 2026 identificó 22 emergencias relacionadas con el confinamiento o el desplazamiento masivo. Al menos 11.135 personas de 4.939 familias fueron afectadas.

Santa Rosa del Sur está en una alerta temprana de 2023, actualizada en agosto de 2026. La Defensoría declara que no se convocó la comisión interministerial encargada de responder a ella. Pide al Ministerio del Interior que lo convoque con carácter urgente y a las autoridades locales que verifiquen los posibles viajes. También pidió que la fiscalía investigara a los responsables de los ataques y homicidios.

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