Paraguay: Peña en prisión preventiva

Santiago Peña permanecerá detenido en el Regimiento Presidencial de Asunción tras una decisión judicial del 7 de noviembre. En el caso del Banco Ueno, el ex presidente desafió los cargos. El juez invoca el riesgo de fuga. Esta prisión preventiva difiere de su transferencia de seguridad y no constituye una condena penal.

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Un juez paraguayo ordenó la detención de Santiago Peña el sábado 7 de noviembre de 2026. El ex Presidente permanecerá en el Regimiento Presidencial de Asunción durante el procedimiento del Banco Ueno. El juez Humberto Otazú anunció esta decisión después de la audiencia sobre medidas de seguridad. Peña impugna los cargos contra él.

Peña en prisión preventiva por decisión del juez

El magistrado explicó que quería garantizar la presencia del ex Jefe de Estado en el país y su participación en el juicio. Invocó el riesgo de fuga. También se refirió a la información sensible a la que Peña tenía acceso durante su presidencia para justificar su permanencia en un complejo militar.

Esta decisión ofrece una importante aclaración jurídica. En la noche del 6 al 7 de noviembre, Peña abandonó su casa después de enfrentamientos frente a su residencia. Su traslado al Regimiento abordó entonces las preocupaciones de seguridad. El juez ha anunciado ahora una medida de detención preventiva como parte de la investigación penal.

Por consiguiente, el lugar de detención sigue siendo el mismo, pero una decisión judicial rige ahora su continua custodia. Esto no es una convicción. En este caso no se adoptó ninguna decisión definitiva sobre su culpabilidad.

Dos cargos relacionados con fondos colocados en Ueno

La fiscalía desafió formalmente a Peña por presunto abuso de confianza y gestión en su interés personal. La investigación se refiere a la inversión, renovación y mantenimiento de fondos públicos y fondos para imprevistos en el Banco Ueno.

Según la fiscalía, el ex presidente intervino en estas operaciones cuando había tenido vínculos económicos con el grupo bancario. Los investigadores buscan establecer su papel en la concentración de estos recursos dentro de la institución. Estas reclamaciones siguen siendo cargos que se examinarán en las actuaciones.

Peña fue a la fiscalía el sábado, acompañado por su abogado Ricardo Preda. Luego se abstuvo de hacer una declaración al juez, según el juez. His defence claims that he has not committed any offences and intends to get the prosecution dropped.

Procedimiento separado de la remoción

La decisión tuvo lugar el día después de la retirada de Peña por el Senado. Pedro Alliana lo consiguió en la presidencia. The political judgement on the performance of his duties and the criminal investigation of Ueno Bank are two separate procedures.

El ex presidente del banco central, Carlos Carvallo, también está detenido. Los cargos contra él incluyen abuso de confianza, preparación de documentos públicos falsos y gestión en su interés personal. The investigation must determine the individual responsibilities in the transactions examined, without confusing the duties performed by the two men.

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