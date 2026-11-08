8 novembre 2026
Cuenta de lector
Español
RSS
El medio ciudadano del Líbano
Todas las secciones

Noticias

Hamra Street: The Cosmopolitan Beirut Age

Libnanews
· 1 min de lectura · 7 vues
Inicia sesión para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Hamra Street: The Golden Age of Cosmopolitan Beirut

Campos sencillos de higueras de Barbarie a la avenida más vibrante del Medio Oriente: en los años 1960 y 1970, Hamra se convirtió en el corazón intelectual y comercial de Beirut. Cafés Modca y Horse Shoe, teatros al-Madina, American University, Fairuz en el escenario, bancos y tiendas de lujo, una encrucijada cosmopolita donde se mezcla árabe, francés, inglés y armenio. La guerra civil de 1975 rompió este impulso, pero la memoria de esta edad de oro siguió grabada en el corazón de los Beirutins.

Vea el vídeo original en YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos sus artículos →

Comentarios

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *