Hamra Street: The Cosmopolitan Beirut Age

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Hamra Street: The Golden Age of Cosmopolitan Beirut

Campos sencillos de higueras de Barbarie a la avenida más vibrante del Medio Oriente: en los años 1960 y 1970, Hamra se convirtió en el corazón intelectual y comercial de Beirut. Cafés Modca y Horse Shoe, teatros al-Madina, American University, Fairuz en el escenario, bancos y tiendas de lujo, una encrucijada cosmopolita donde se mezcla árabe, francés, inglés y armenio. La guerra civil de 1975 rompió este impulso, pero la memoria de esta edad de oro siguió grabada en el corazón de los Beirutins.

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