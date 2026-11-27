La escala del 27 de noviembre reduce los 20 litros de 95 a 2,158.000 libras y el aceite de combustible a 2,295.000 libras. La botella de gas sigue siendo de 1,625.000 libras.

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La escala del 27 de noviembre reduce los 20 litros de 95 a 2,158.000 libras y el aceite de combustible a 2,295.000 libras. La botella de gas sigue siendo de 1,625.000 libras.

El viernes 27 de noviembre, la Dirección General de Petróleo y Gasolina redujo los precios de la gasolina y el petróleo en el Líbano. En comparación con la escala del martes, ambos tipos de gasolina bajan en 84.000 libras libanesas por lata de 20 litros. El aceite de combustible cae en 102.000 libras por el mismo volumen. La botella de gas nacional de 10 kilos mantiene su precio.

Precios fijados el 27 de noviembre

Gasolina 95 octano: LL 2 158 000 20 litros, es decir, 107 900 LL por litro.

20 litros, es decir, 107 900 LL por litro. Gasolina 98 octano: LL 2 176 000 20 litros, o 108 800 litros por litro.

20 litros, o 108 800 litros por litro. Aceite: LL 2 295 000 20 litros, o 114 750 litros por litro.

20 litros, o 114 750 litros por litro. Gas doméstico:LL 1 625 00010 kg de botella, sin cambio.

4,200 libras menos por litro de gasolina

La caída del viernes es de 4,200 libras por litro de gasolina y 5,100 libras por litro de aceite de combustible. En el mismo volumen, un total de 40 litros de gasolina cuesta 168.000 libras menos que en la escala del 24 de noviembre. La diferencia entre los dos índices no cambia: 18.000 libras por 20 litros.

Esta es la segunda gota de la semana. El martes, los 20 litros ya habían disminuido en 49.000 libras por gasolina y en 48.000 libras por combustible. Entre el viernes 20 y el viernes 27 de noviembre, el descenso acumulativo fue de 133.000 libras por gasolina y 150.000 libras por combustible. Los precios del gas cayeron en £11,000 el martes y no se han movido desde entonces.

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