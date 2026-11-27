El Departamento de Trabajo y Jubilaciones del Reino Unido suspendió varios servicios en línea el 27 de noviembre. Según él, los pagos regulares de pensiones y prestaciones no se ven afectados.

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El Departamento de Trabajo y Jubilaciones del Reino Unido suspendió varios servicios en línea el 27 de noviembre. Según él, los pagos regulares de pensiones y prestaciones no se ven afectados.

El Departamento de Trabajo y Jubilaciones del Reino Unido anunció el viernes 27 de noviembre que había puesto una parte de sus servicios digitales fuera de línea como precaución después de haber detectado un incidente informático. The measure concerns access to certain procedures, but the department ensures that it does not receive regular payments of allowances and pensions.

No se anunció fecha de recuperación

The Ministry reports investigating with the National Cyber Security Centre and the government centre for computer incident coordination. En su primera opinión, no proporcionó una lista exhaustiva de los pasos involucrados, ni proporcionó un tiempo de apertura. Tampoco indica si se ha accedido o copiado a datos personales.

Para los beneficiarios, el departamento distingue entre dos situaciones: uno puede ser inaccesible en el portal, mientras que el pago habitual todavía está planificado. Si un servicio no responde, el DWP pide intentarlo de nuevo más tarde. No pide a los usuarios que cambien sus datos bancarios para recibir el próximo pago.

Servicios de acceso sin enlace recibido

Para encontrar un enfoque, los usuarios pueden pasar directamente por GOV.UK. El departamento advierte que no enviará un mensaje pidiendo que envíe detalles bancarios o haga clic en un enlace. Su versión confirma el mantenimiento de pagos regulares, sin establecer un calendario para archivos que requieren un nuevo enfoque en línea.

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