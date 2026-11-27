El CNRS del Líbano estima que a finales de agosto se requerían 1.996 hectáreas de olivares. Esto no mide el número de árboles eliminados o el cultivo de caída perdido.

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El CNRS del Líbano estima que a finales de agosto se requerían 1.996 hectáreas de olivares. Esto no mide el número de árboles eliminados o el cultivo de caída perdido.

Las declaraciones del Día Mundial de la Oliva el 26 de noviembre pusieron en la mesa tres preguntas diferentes: cuántos árboles fueron afectados por los incendios, cuántos fueron arrancados, y cuántos cultivos no pudieron ser cosechados. Un estudio preparado por el Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano (CNRS-L) y el Ministerio de Agricultura, en colaboración con la FAO, estima que los daños directos a los olivares en los distritos estudiados se estiman en casi 58 millones de dólares hasta finales de agosto de 2026. No es un inventario de los árboles removidos ni un inventario de la cosecha de otoño.

Marjayoun concentra el daño numérico más importante

En el informe se estima que la superficie de los olivares será replantada o rehabilitada a 1.996 hectáreas. En los ocho distritos estudiados, estos huertos representan casi dos tercios del daño directo estimado a los cultivos perennes. Marjayoun lidera con 14,7 millones de dólares, seguido de Tiro con 11,7 millones y Nabatiyah con 10 millones. Estas sumas son estimaciones de daños, no ayuda pagada a los agricultores.

Los investigadores cruzaron imágenes Sentinel-2, datos de cultivos y observaciones de campo. La primera encuesta se basó en imágenes con una resolución de diez metros por pixel. El informe agrega sus resultados a nivel de distrito y no contiene registros de árboles por árbol. Se distingue el daño duradero, que requiere la restauración de un huerto, de la disminución de la producción que un agricultor también puede sufrir sin perder sus árboles si ya no puede acceder a su parcela.

Queda por establecer el número de árboles removidos

El Presidente de la Sala, Nabih Berri, acusó a Israel de desgarrar miles de olivos del Sur, sin presentar ningún inventario por comuna. El Primer Ministro Nawaf Salam se refirió a unos 254.000 árboles afectados en las zonas quemadas como resultado de ataques que atribuía a Israel. Su anuncio no detalla la parte de los árboles destruidos. Estas cifras no se refieren al mismo daño, y el informe CNRS-L no lo agrega.

En Baabda, el Presidente Joseph Aoun pidió que la protección de la aceituna fuera una « responsabilidad nacional común », combinando el apoyo a los productores, la modernización del sector y el control de calidad. La evaluación de agosto no estima los volúmenes de aceitunas o aceite perdidos durante la cosecha de otoño. Las cantidades ponderadas y presionadas deben compararse con estaciones comparables, separando parcelas inaccesibles de huertos destruidos o dañados.

Cubierta: olivar en Líbano, archivo publicado en 2008, no relacionado con el daño de 2026. Andary / Wikimedia Commons, dominio público; cropping y titration Libnanews.

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