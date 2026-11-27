Entre el principio y mediados de noviembre, la encuesta agrícola mostró grandes aumentos al por mayor para calabacín y frijoles. La patata local sigue siendo ampliamente estable.

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El precio medio por mayor de zucchini aumentó de 55.000 a 245.000 libras libanesas por kilo entre las encuestas de 2 a 4 y 16 a 18 de noviembre. Los frijoles verdes aumentaron de 57.000 a 216.000 libras. Los datos del Ministerio de Agricultura, antes y después de las primeras alertas de congelación en la Bekaa, muestran que varias verduras han removido fuertemente. La patata local es una excepción en el mercado mayorista: 50.000 libras a principios de noviembre, en comparación con 49.000 libras a mediados de noviembre.

Qué tres grandes encuestas muestran

Vegeta (LL/kg) 2 a 4 de noviembre. 9 a 11 de noviembre. 16 a 18 de noviembre. Courgette 55 000 92 000 245 000 Green bean 57 000 79 000 216 000 Tomato local 36 000 36 000 111 000 Cucumber 59 000 85 000 94 000 Patato local 50.000 48 000 49 000

El calabacín y el grano verde aumentan en ambos intervalos. El tomate local permanece a 36.000 libras en las dos primeras encuestas y luego supera 110.000 libras. Las tablas nacionales no indican los volúmenes vendidos o el origen preciso de los lotes. Estos cambios describen los precios registrados; no representan la parte del aumento debido a la congelación.

Potato subió a la tienda, no a granel

Durante el mismo período, el precio medio de venta al por menor de la patata local aumentó de 55.000 a 64.000 libras por kilo. Este aumento del 20% en detalle contrasta con la casi estabilidad del vracs. Los boletines no pertenecen a compras y ventas del mismo lote: la diferencia por lo tanto no mide el margen de los comerciantes. Por otro lado, muestra que el precio pagado en la tienda y el precio al por mayor no siempre cambian juntos.

Las pérdidas y llegadas de cosecha siguen siendo dos medidas diferentes

In Bekaa, agricultural organizations reported damage to zucchini, beans and late potatoes. Qab Elias mayoristas reportaron una disminución en las llegadas. No hay series públicas que combinan, para cada producto y los mismos días, las cantidades entregadas a Qab Elias, los volúmenes vendidos en Beirut y los precios registrados. Por consiguiente, los datos disponibles no aíslan el efecto de las pérdidas en el campo abierto, ni de las aportaciones de otras regiones, importaciones o existencias.

El boletín del 16 al 18 de noviembre es una fotografía de tres días, no una declaración del fin del mes. El siguiente elemento necesario para juzgar la normalización es una encuesta comparable después del 18 de noviembre, acompañada de volúmenes llegados por el mercado.

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