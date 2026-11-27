La UNCTAD espera que el comercio marítimo se estanca en 2026, tras un aumento del 1,9% en 2025. Las distancias viajaron aumento y la carga sigue siendo inestable. El informe mide las consecuencias de la perturbación del Estrecho de Ormuz y estima el costo de una conmoción a las economías frágiles.

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La UNCTAD prevé un crecimiento nulo del volumen del comercio marítimo mundial en 2026, tras un aumento del 1,9% en 2025. Sin embargo, en su informe anual publicado el 26 de noviembre, el organismo de las Naciones Unidas estima que la demanda de transporte medido en toneladas-miles aumentará en un 1,5%. Los bienes viajan más largas distancias, incluso si su tonelaje total ya no aumenta.

El comercio por mar alcanzó 12.300 millones de toneladas en 2025. El crecimiento disminuyó: el 3,9% en 2024, el 1,9% en 2025 y el 0% se espera este año. El transporte containerizzato difiere del resto del mercado: la UNCTAD prevé un aumento adicional del 3,3% de los volúmenes de este segmento en 2026. Proyectó un rebote del 3,2% para todo el comercio marítimo en 2027. Estos son pronósticos, no resultados finales.

Los barcos viajan más millas

Una milla de tonelada corresponde al transporte de una tonelada sobre una milla náutica. Un desvío aumenta así la demanda de transporte medido de esta manera, sin añadir una tonelada al comercio. Los viajes más largos movilizan barcos más largos, aumentan el consumo de combustible y complican la organización de las escalas. Según el informe, los índices de puntos de contenedores se duplicaron entre enero y agosto de 2026. Esto no se aplica a todos los contratos o carreteras.

In the Strait of Ormuz, UNCTAD estimates that approximately 120 vessels passed each day before the disturbance. A principios de marzo, el tráfico brusco de tonelaje había caído alrededor del 95%. El tonelaje bruto es un indicador del tamaño del buque, no un recuento de pasajes o toneladas de mercancías transportadas. En el Mar Rojo, algunos armadores han vuelto a tomar el corredor, pero parte del tráfico continúa evadiendo África a través del Cabo de Buena Esperanza. En el informe también se señalan los persistentes riesgos para los envíos de granos al Mar Negro.

Los costos de combustible pesan más fuertemente sobre las economías vulnerables

Los investigadores simularon un aumento sostenido del 70-80% en el costo del combustible marino en comparación con enero y febrero de 2026. Si esos costos continuaran hasta finales de 2027, los precios de los consumidores aumentarían en un 0,9% a nivel mundial, un 0,27% en los pequeños Estados insulares en desarrollo y un 0,35% en los países menos adelantados. Esta no es una tasa de inflación ya observada. La diferencia se debe en particular al número más limitado de conexiones y opciones de suministro para esas economías.

En el Líbano, los datos más recientes del puerto de Beirut ilustran otra brecha entre indicadores: el tráfico total de contenedores aumentó un 5,42% año tras año a finales de septiembre, llevado por transhipment, mientras que la actividad no transbordo disminuyó un 2,05%. Estas cifras portuarias miden los movimientos de contenedores y, por su cuenta, no permiten cuantificar el efecto de Ormuz en los precios del Líbano.

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