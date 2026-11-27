Las autoridades sanitarias estadounidenses registraron 233 pasajeros y 35 miembros enfermos durante un crucero de la Princesa Caribe del 11 al 23 de noviembre. Su investigación identificó norovirus. Las cifras cubren todo el viaje. El mismo buque había experimentado un episodio separado de gastroenteritis en la primavera de 2026.

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El norovirus causa un episodio de gastroenteritis a bordo delCaribbean PrincessSegún los Centros Americanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En el viaje del 11 al 23 de noviembre de 2026, 233 pasajeros y 35 tripulantes informaron haber estado enfermos. Las cifras se actualizaron el 24 de noviembre.

El buque Princess Cruises transportó 2.936 pasajeros y 1.132 miembros de la tripulación. Los informes representan el 7,9% de los pasajeros y el 3,1% de la tripulación. Los síntomas dominantes eran vómitos y diarrea. Los 268 informes cubren los 12 días del crucero: no corresponden al número de enfermos a la llegada o a un recuento de pruebas positivas individuales.

Una investigación comenzó antes del final del crucero

El episodio fue reportado al Programa de Vigilancia de la Salud del Barco CDC el 15 de noviembre, cuatro días después de la salida. Princess Cruises y la tripulación informaron que habían aislado pasajeros enfermos y miembros de la tripulación, fortalecido la limpieza y la desinfección, y recolectaron muestras para su análisis. The CDC reported conducting an on-site investigation. Su registro no atribuye el episodio a una comida, escala o fuente específica.

En particular, el programa publica episodios en los que al menos el 3% de los pasajeros o tripulantes de un buque bajo su jurisdicción reportan síntomas correspondientes a su definición de gastroenteritis aguda. Por lo tanto, no enumera todos los casos de gastroenteritis en todos los revestimientos.

Un episodio separado en la misma nave en la primavera

En un cruce del 28 de abril al 11 de mayo, el mismo buque ya había sido investigado por un episodio atribuido al norovirus. A continuación, el CDC registró 145 pasajeros enfermos de 3.116 y 15 tripulantes de 1.131. Las dos hojas se refieren a diferentes viajes y no establecen un vínculo entre episodios.

Para los viajeros, el CDC recomienda que cualquier síntoma digestivo sea reportado rápidamente al servicio médico a bordo y que las manos sean lavadas con agua y jabón, incluso después de ir al baño y antes de comer.

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