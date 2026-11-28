Filmado en Sin el-Fil, los paquetes Kinder indican una producción en Italia y un importador israelí. Estas declaraciones no rastrean el itinerario del lote.

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En un supermercado de Sin al-Fil, cerca de Beirut, se filmaron bares más amables con inscripciones hebreas. Disponible los días 27 y 28 de noviembre, las imágenes muestran embalajes que indican la producción de Ferrero en Italia y un importador israelí. Estas entradas proporcionan información sobre el mercado para el que se pretendía el producto. No dicen por qué circuito llegó el lote al Líbano.

Lo que el embalaje permite distinguir

El país donde se fabrica un producto, el mercado para el que se pretende, y el país donde se produce la entrega son tres informaciones diferentes. En este caso Italia se enumera como un lugar de fabricación en el embalaje, mientras que el nombre del importador y la etiqueta hebrea se refieren al mercado israelí. El video no establece si el lote pasó realmente a través de Israel o quién lo vendió al distribuidor libanés.

El prefijo de código de barras no permite una decisión. GS1, el organismo que administra este sistema de numeración, especifica que identifica a la organización que asignó el número, no al país donde se fabricaron las mercancías. Para rastrear el envío, las referencias impresas sobre el embalaje deben conciliarse con las facturas, documentos de transporte y declaración aduanera.

El control abarca las mercancías y la transacción

La ley libanesa de 23 de junio de 1955 regula el boicot de Israel. El Ministerio de Economía y Comercio tiene una oficina encargada de su aplicación. La presencia del texto hebreo no es suficiente para tipificar un delito. La referencia a una fabricación en Italia tampoco aborda la cuestión del proveedor, el origen de la entrega o las condiciones de entrada en el Líbano.

Nabil Fahed, presidente del sindicato de propietarios de supermercados, recordó que los productos importados pasan por las aduanas y que la gestión de la protección del consumidor puede verificar su cumplimiento antes de que sean puestos en venta. Según informes de prensa atribuidos a fuentes del Ministerio de Economía, sus servicios deben verificar el origen de los productos. El 28 de noviembre no se dieron a conocer resultados oficiales.

Las imágenes también generaron comentarios irónicos sobre las redes sociales, algunos acercando el asunto al debate sobre el desarme de Hezbolá. Estas reacciones no documentan ninguna intervención del ejército: ni se ha confirmado públicamente una incautación militar de chocolates ni un delito aduanero.

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