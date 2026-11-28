El decreto publicado el 21 de noviembre reconoce la rehidratación de la sequía y el suelo en 960 comunas para 2026. Para los daños ya encontrados, el plazo para la presentación de informes es hasta el 21 de diciembre.

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The Official Journal published on 21 November a decree recognizing the state of natural disasters in 960 French communes for land movements related to drought and soil rehydration in 2026. Châteauroux, Auxerre y Massy están incluidos en esta lista. La publicación abre un máximo de 30 días para informar de la reclamación al asegurador. No garantiza que las grietas en un municipio reconocido sean compensadas.

Drought: what 960 municipalities cover

El decreto firmado el 13 de noviembre examina varios fenómenos naturales, no sólo la sequía. En el anexo I figuran 1.063 decisiones a favor del total. De ellos, 977 se refieren específicamente a los movimientos de tierras relacionados con la sequía y la rehidratación posterior del suelo. La cifra de 960 corresponde a las líneas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026; las 17 restantes corresponden a 2025. Los 960 municipios se dividen en 43 departamentos, de los cuales 100 están en Indre, 92 en Moselle y 76 en Gironde. Un municipio puede volver a las tablas para diferentes eventos o períodos.

Para encontrar su municipio, su nombre y su departamento deben encontrarse en el anexo I del decreto INTE2630374A, y luego controlar el fenómeno y el período de la línea. Un reconocimiento por una inundación no se aplica a la sequía. En el anexo II se enumeran las solicitudes rechazadas por sus razones. La ausencia de un nombre en ambos apéndices no significa que su solicitud fue rechazada: esta orden sólo rige en los archivos que enumera.

30 días desde el Diario Oficial

Según el Código de Seguros, el asegurado debe notificar a su empresa tan pronto como sea consciente de la pérdida y, a más tardar, 30 días después de la publicación de la orden. Para los daños ya encontrados, el plazo fijado por el texto publicado el 21 de noviembre lleva al 21 de diciembre de 2026. La fecha del 13 de noviembre, la del decreto, no es el punto de partida. El fin del período reconocido para el fenómeno, establecido al 31 de diciembre en las 960 líneas de 2026, tampoco es un plazo para la presentación de informes.

La declaración especificará la fecha, el lugar y la naturaleza del daño y el número de contrato. Fotografías, facturas o cualquier documento hasta la fecha y describir el daño son útiles para el archivo. La propiedad debe estar cubierta por un contrato de seguro de daños. El reconocimiento administrativo hace aplicable la garantía en condiciones: no atestigua el origen de cada grieta o la cantidad de cualquier compensación.

Por qué el suelo puede romper un edificio

Algunos suelos de arcilla pierden su volumen secando y rehidratando. Los movimientos no siempre son uniformes bajo las bases. Géorisques señala que pueden manifestarse por grietas, especialmente cerca de aberturas, o por deformaciones que obstaculizan el cierre de puertas y ventanas. El decreto reconoce un fenómeno para un territorio y un período; Para cada edificio queda por establecer el vínculo entre los daños notificados y este fenómeno.

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