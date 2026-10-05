Una gota de agua, una dosis de medicina y un lugar en la escuela puede ser una fuente de verdadera felicidad La sonrisa no es siempre la expresión de un momento de felicidad temporal. Para muchas personas de todo el mundo, puede ser la señal de que han recuperado la seguridad, superar una crisis o conseguir un nuevo […]

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Una gota de agua, una dosis de medicina y un lugar en la escuela puede ser una fuente de verdadera felicidad

La sonrisa no es siempre la expresión de un momento de felicidad temporal. Para muchas personas de todo el mundo, puede ser un signo de que han recuperado la seguridad, superar una crisis o tener una nueva oportunidad de vivir. Con motivo del Día Mundial de la Sonrisa, celebrado el 2 de octubre, es evidente la importancia de los esfuerzos que permiten a las personas recuperar las condiciones esenciales de las sonrisas: alimentos, medicamentos y agua potable, así como educación, vivienda y atención de salud.

Nos reunimos con el Dr. Shourouq Alnakdi, especialista en relaciones comunitarias en LIFE for Relief and Development, quien colocó el tercero este año de acuerdo con las evaluaciones de Charity Navigator entre las mejores organizaciones que trabajan para hacer frente a los desafíos relacionados con la pobreza. Aquí está la entrevista:

– ¿Qué significa la sonrisa para las organizaciones humanitarias y caritativas en general?

Para nosotros, significa que nos sonríe la cara de los más vulnerables, mediante programas humanitarios y de desarrollo ejecutados en 61 países de todo el mundo. Para nosotros, la sonrisa es sobre niños, familias, ancianos, personas con discapacidad y comunidades afectadas por crisis y guerras.

Los niños huérfanos se encuentran entre las categorías que necesitan apoyo continuo, no sólo para satisfacer sus necesidades básicas, sino también para garantizar su educación continua, el acceso a la atención de la salud y el desarrollo en un entorno más estable. Mediante su Programa de Patrocinio Huérfano, iniciado por la VIDA en 2002, miles de niños de diferentes países reciben apoyo para ayudarlos a satisfacer sus necesidades básicas y continuar su educación, incluso mediante la provisión de suministros escolares, la construcción y rehabilitación de escuelas y becas universitarias para que los jóvenes puedan continuar su educación a pesar de las dificultades económicas.

– ¿Realmente tienes la capacidad de hacer sonreír a los huérfanos en zonas de guerra?

Por supuesto. Son niños cuya sonrisa no sólo está en la cara, sino que viene del corazón. Se aferran a la más mínima esperanza de seguridad y regresan a una vida normal.

En el Líbano, por ejemplo, los niños acuden a nuestro equipo tan pronto como se anuncia una actividad de apoyo psicosocial. En Gaza, proporcionar suministros escolares y un lugar en una carpa educativa puede traer inmensa felicidad a un niño. En Sudán, proporcionar medicamentos a la madre de un huérfano puede hacerle sonreír, porque siente que hemos protegido su única marca de seguridad en la vida: su madre. Lo mismo se aplica a la frontera entre el Afganistán y el Pakistán, así como al Yemen, el Iraq y Somalia. Las sonrisas de estos huérfanos son una fuente de motivación que nos ayuda a superar todas las dificultades.

Y esto no se trata sólo de zonas de guerra. El año pasado, la transferencia de familias que viven en tiendas de campaña a hogares en Siria trajo felicidad a las viudas y a sus huérfanos. Estos hogares los protegieron del riesgo de morir de frío durante el invierno. La provisión de ropa, alimentos y refugio a las personas desplazadas por inundaciones y terremotos también puede restaurar un sentido de seguridad.

– ¿Es la pobreza una causa de desgracia y pérdida de sonrisa?

No siempre. La pobreza no solo significa escapar del dinero. A veces puede significar tener dificultad para acceder a alimentos, medicinas o educación. Por ello, los programas de LIFE incluyen ayuda alimentaria y asistencia financiera que permiten a las familias satisfacer sus necesidades diarias según sus circunstancias. La asistencia financiera proporciona más flexibilidad a las familias para determinar sus prioridades, mientras que la ayuda alimentaria ayuda a aliviar una carga crítica para las familias de bajos ingresos, especialmente cuando se interrumpen los precios de los alimentos o las fuentes de ingresos.

En muchos casos, la sonrisa que aparece en la cara de una madre después de haber recibido suficiente comida para sus hijos refleja la sensación de que se ha eliminado una pesada carga.

Las personas de edad y las personas con discapacidad, en particular, también enfrentan necesidades cada vez mayores en tiempos de crisis, especialmente cuando la salud y los servicios sociales están disminuyendo o las familias se ven obligadas a moverse.

La alimentación y la asistencia médica, así como la provisión de necesidades básicas, ayudan a reducir algunas de sus preocupaciones y a preservar aún más su humanidad y dignidad.

Los servicios de atención y visión también son de particular importancia, ya sean exámenes médicos, gafas, dispositivos de asistencia o intervenciones terapéuticas. Pueden ayudar a los niños a continuar su educación, a los adultos a trabajar y a los ancianos a comunicarse mejor con sus familias y comunidades.

– ¿Por qué siempre escuchamos « risas de risa » durante proyectos de perforación bien, tanto para niños como para mujeres?

Así es. Los proyectos para proporcionar agua potable son una de las formas más importantes de ayuda sostenible. La perforación bien y la creación de fuentes de agua no sólo proporcionan agua; También reducen el tiempo y el esfuerzo de las familias para recogerlo y ayudan a reducir los riesgos de salud asociados con el agua insegura.

Para los niños, tener una fuente de agua cercana puede significar más tiempo para ir a la escuela, mientras que para las mujeres y las familias, puede reducir una de las cargas diarias más difíciles.

Durante las operaciones de perforación, especialmente en los países africanos, a menudo escuchamos ráfagas de risa cuando el agua comienza a fluir y sus gotas claras aparecen. Esto acoge con beneplácito los corazones de quienes contribuyeron a la financiación del pozo y los alienta a seguir haciendo el bien para los necesitados.

Nuestro trabajo también nos enseñó que una de las sonrisas más llamativas proviene del acceso a la atención médica para los niños. Una viuda puede sufrir porque su hijo está enfermo y no puede aliviar su sufrimiento, o porque su hijo no ve ni oye y necesita ayuda. Es por ello que la VIDA está ejecutando programas médicos mundiales mediante el suministro de medicamentos y suministros médicos, el apoyo a hospitales y centros de salud y programas de salud en las comunidades necesitadas.

– ¿Por qué el mayor sufrimiento está siempre asociado con las personas que viven en los campamentos?

En las zonas de conflicto y desastre, las familias pueden perder sus hogares e ingresos, y sus necesidades en materia de vivienda, alimentación, agua y atención médica son urgentes. La VIDA participa en la respuesta humanitaria de emergencia proporcionando ayuda de emergencia, materiales de refugio, alimentos, agua y suministros médicos para apoyar a las familias desplazadas y afectadas.

La primera sonrisa de un niño después de la llegada de su familia en un lugar seguro puede simplemente expresar el regreso de una parte del sentido de seguridad que había perdido. Esto puede suceder después de una guerra o cualquier otro desastre ambiental.

– ¿Puedes contarnos algunas de las historias que han dejado un rastro en tus corazones?

La sonrisa comienza con necesidades básicas, cosas que pueden parecer simples: una comida, un medicamento, un vaso de agua potable, un libro, una escuela, una beca universitaria, un audífono, gafas o un lugar seguro para dormir.

Detrás de cada proyecto humanitario que hemos implementado durante 34 años es una historia diferente. En el Senegal, por ejemplo, la ayuda alimentaria puede permitir que una madre ofrezca mejores comidas a sus hijos. En Sierra Leona, el apoyo educativo puede brindar a los estudiantes la oportunidad de continuar sus estudios en lugar de abandonar la escuela. En Bangladesh, un nuevo par de gafas puede permitir a un niño leer, mientras que un medicamento para una persona mayor en Indonesia puede ofrecerle la oportunidad de vivir más cómodamente.

Estas historias, a pesar de las diferencias entre países y situaciones, se reúnen en el mismo sentido: la ayuda humanitaria se refiere no sólo a lo que se proporciona, sino también a lo que permite a una persona hacer, a continuar su vida con dignidad y esperanza.

La verdadera sonrisa no se construye con palabras solamente. A veces comienza cuando una persona encuentra lo que necesita para sentirse segura, preservar su dignidad y mirar hacia el futuro con más esperanza.

Tasneem Elridi

Independent journalist

Para más información:

https://lifeussa.org/#social-media

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