Estados Unidos retira sus bombarderos B-1 de la base de Fairford: ¿qué sabemos? El 4 de octubre de 2026, el 12 U.S. B-1B estacionado en RAF Fairford, Inglaterra, dejó la base..

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Estados Unidos retira sus bombarderos B-1 de la base de Fairford: ¿qué sabemos?

El 4 de octubre de 2026, el 12 U.S. B-1B estacionado en RAF Fairford, Inglaterra, dejó la base en varias olas, tras nuevas amenazas de un complot relacionado con Irán, según el New York Times.

El Pentágono no confirma la amenaza

A week earlier: five men arrested near the base, no explosives found, released on bail

🇬🇧 Un Britannico-iranien de 25 ans arrêté à Londres, personne d’inculpé à ce stade

Londres sugiere el papel de Irán, Teherán niega

Capítulos

0:00 Los B-1 salen de Fairford

0:07 4 octubre : salida

0:14 La amenaza según NYT

0:27 Respuesta del Pentágono

0:35 Cinco arrestos

0:47 Un sospechoso en Londres

0:59 Londres sugiere, Teherán niega

1:08 El contexto de la guerra

1:22 Advertencia de Teherán

1:30 Fairford sin bombarderos

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