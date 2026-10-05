5 octobre 2026
Cuenta de lector
Español
RSS
El medio ciudadano del Líbano
Todas las secciones

Noticias

Estados Unidos retira sus bombarderos B-1 de la base de Fairford: ¿qué sabemos?

Libnanews
· 1 min de lectura · 6 vues

Estados Unidos retira sus bombarderos B-1 de la base de Fairford: ¿qué sabemos? El 4 de octubre de 2026, el 12 U.S. B-1B estacionado en RAF Fairford, Inglaterra, dejó la base..

Libnanews
Inicia sesión para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Estados Unidos retira sus bombarderos B-1 de la base de Fairford: ¿qué sabemos?

El 4 de octubre de 2026, el 12 U.S. B-1B estacionado en RAF Fairford, Inglaterra, dejó la base en varias olas, tras nuevas amenazas de un complot relacionado con Irán, según el New York Times.

El Pentágono no confirma la amenaza
A week earlier: five men arrested near the base, no explosives found, released on bail
🇬🇧 Un Britannico-iranien de 25 ans arrêté à Londres, personne d’inculpé à ce stade
Londres sugiere el papel de Irán, Teherán niega

Capítulos
0:00 Los B-1 salen de Fairford
0:07 4 octubre : salida
0:14 La amenaza según NYT
0:27 Respuesta del Pentágono
0:35 Cinco arrestos
0:47 Un sospechoso en Londres
0:59 Londres sugiere, Teherán niega
1:08 El contexto de la guerra
1:22 Advertencia de Teherán
1:30 Fairford sin bombarderos

Más noticias sobre LIBNANEWS.COM

Vea el vídeo original en YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos sus artículos →

Comentarios

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *