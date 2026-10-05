Beirut, 2 de octubre de 2026: Exhibir su tema de investigación en francés de manera clara, concisa y convincente, en tres minutos (180 segundos), es el reto que enfrentan los 14 estudiantes de doctorado libaneses que participaron en la edición 2026 del concurso « Ma Theses in 180 Seconds » celebrado el 1 de octubre en los locales del Consejo Nacional de […]

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Beirut, 2 de octubre de 2026Los 14 estudiantes de doctorado libaneses que participaron en la edición 2026 del concurso « Ma Thesis in 180 Seconds » celebrado el 1 de enero de 1893, presentaron su tema de investigación en francés de manera clara, concisa y convincente en tres minutos (180 segundos)yoctubre en el Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS – Líbano) en Beirut.

En el Líbano, la Agence Universitaire de la Francophonie y el CNRS – Líbano, asociados en este concurso durante unos diez años, permiten a través de este concurso hacer accesibles las ciencias y también enseñar a los estudiantes de doctorado a valorar su trabajo científico desarrollando sus habilidades de comunicación para explicar un tema complejo lo más fácilmente posible.

14 estudiantes francófonos, 12 mujeres y 2 hombres, de diferentes universidades del Líbano (Universidad de Libanón, Universidad de San José de Beirut y Universidad de Saint-Esprit de Kaslik) y de diversas disciplinas científicas (medicina, medio ambiente, química, artes, educación, psicología, sociología…), fueron seleccionados para participar en la final.

El jurado consistió en Jean-Noël Baléo, Director Regional de AUF Medio Oriente, Imane Abbas, Director de Becas de Doctorado e Investigaciones del CNRS Líbano, y Hiba el Hajj, Profesor de Investigación de la Universidad Americana de Beirut.

Al final de esta feroz competencia entre los candidatos, Ghina el Hage Chehade, estudiante de doctorado en la Universidad de San José en Beirut, ganó el primer lugar. Nathalie Tawil, estudiante de doctorado en la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik, estaba en segundo lugar. Finalmente, el estudiante de doctorado Amine Fikani en la USJ, tuvo tercer lugar.

La ganadora, Ghina el Hage Chehade, es una estudiante de doctorado en ciencias farmacéuticas y biológicas y su tesis se centra en explorar la capacidad de microorganismos extremistas de sitios naturales libaneses para la producción sostenible de plásticos biodegradables.

Tendrá la oportunidad de ser seleccionada para defender los colores del Líbano en la final internacional a finales de 2026, en línea. También fue otorgado por CNRS-L un premio de 100 millones de libras libanesas.

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