En el Líbano, solicitar la remisión de un caso al Consejo de Justicia no es suficiente para someter el asunto a ese tribunal. Es necesario un decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Este desciframiento distingue la decisión de expulsión, la investigación y la sentencia, sin anunciar una nueva transferencia o prejuzgar las responsabilidades individuales de las personas.

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Exigir que se remita un caso al Consejo de Justicia no es suficiente para presentarlo ante él. En el Líbano, la remisión a esta jurisdicción excepcional requiere un decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Esta decisión debe distinguirse de la investigación y del fallo, que intervienen en otro contexto.

En un caso delicado, la solicitud de cambio de jurisdicción puede convertirse en una cuestión política tan visible como la propia investigación. Sin embargo, solo no produce la transferencia del archivo. La existencia de una declaración pública, un recurso familiar o una posición partidista no permite anunciar que se ha decidido un despido.

Un decreto, no un mero anuncio

The Ministry of Justice indicates that the Council of Justice is seized by a decree issued by the Council of Ministers. Su jurisdicción incluye delitos contra la seguridad del Estado y ciertos delitos de seguridad pública. No constituye un tribunal que cualquier denunciante pueda elegir libremente obtener un tratamiento alternativo de su caso.

Un estudio jurídico publicado por la Universidad Libanesa establece la consecuencia de esta norma: el Consejo no se ocupa de sí mismo. En ausencia del decreto requerido, la jurisdicción permanece con los tribunales ordinarios o militares, según las normas aplicables. Por otra parte, la orden de expulsión constituye el acto que permite transferir los procedimientos pertinentes. Para identificar un cambio real, es necesario examinar este acto y su alcance, no sólo la intención anunciada de obtenerlo.

La carga no resuelve la culpabilidad

Una vez desestimado el caso, se designa un magistrado para la investigación, de conformidad con los procedimientos establecidos con el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Este juez de instrucción no está confundido con la formación a cargo del juicio. La investigación puede dar lugar a un despido o a una acusación seguida de remisión al Consejo.

El Consejo está presidido por el primer Presidente del Tribunal de Casación y está integrado por otros cuatro magistrados del Tribunal. The Ministry recalls that remedies against its decisions are particularly limited, with exceptions for opposition and review. Por lo tanto, el cambio de jurisdicción no se limita a un cambio de título: inicia una vía de procedimiento específica.

Dos decisiones para no confundirse

El poder ejecutivo decide el despido en términos legales; Sin embargo, no pronuncia una sentencia. Los hechos imputados, las responsabilidades individuales y las pruebas siguen siendo examinados en los procedimientos judiciales. Describir una orden como admisión formal de la culpabilidad sería tan inexacta como para hacer una solicitud de una orden como una transferencia ya terminada.

Esta red de lectura se aplica a cualquier asunto a que se refiere el debate público. Antes de referirse a la remisión, la información decisiva sigue siendo la existencia de la orden de eliminación. Antes de hablar de culpa, necesitamos una decisión judicial que se aclare.

Cubierta: Beirut Courthouse, archivo Libnanews. Fecha y fotógrafo no informado. Ilustración general, no hay público representado.

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