El Consejo Nacional de Salarios de Egipto aprobó el traslado a 8.500 libros por mes en el sector privado el 1 de enero. El mínimo por hora de 34 libras netas se aplica a ciertos contratos. El aumento del umbral legal no es suficiente para determinar la evolución del poder adquisitivo o la cantidad realmente pagada.

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En Egipto, el Consejo Nacional de Salarios aprobó el 15 de noviembre un mínimo de 8.500 libras egipcias por mes para empleados privados a partir del 1 de enero de 2027. El aumento es de 1.500 libras por encima del umbral de 7.000. Ella sola no dice cuánto recibirá un empleado por su cuenta o lo que su salario le permitirá comprar.

Tres sumas que cumplen tres reglas

La planta mensual aumenta alrededor del 21,4% en términos nominales. El Consejo también aprobó un mínimo de 34 libras netas por hora para trabajos temporales por naturaleza o a tiempo parcial. La precisión « net » se relaciona con esta tasa horaria. The Government News Release does not present the 8,500 monthly books as a net guarantee after deductions.

El aumento periódico anual es un tercer cálculo: el Consejo establece un mínimo del 3% del salario que se tiene en cuenta para el seguro social y al menos 350 libras. El comunicado de prensa vincula esta medida al año contable 2027 de cada institución. Esto no es un nuevo mínimo por hora ni un suplemento de suma global que se añadirá de oficio a toda la nómina de enero.

Las normas del sector público son distintas. El decreto emitido en julio de 2026 prevé el uso de suelos según la categoría en los servicios estatales y los organismos públicos interesados. La cantidad anunciada para privado no sustituye esta escala.

Para medir la ganancia real, será necesario comparar los períodos adecuados

Los precios de los consumidores aumentaron un 12,7% más de 12 meses en las zonas urbanas en octubre de 2026, según los datos del instituto estadístico utilizado por el banco central. Más de un mes, aumentaron un 0,7%. Por lo tanto, la desaceleración de la inflación no es una caída del nivel de precios.

Sería engañoso subcontratar la tasa de octubre del mínimo de enero para anunciar un aumento del poder adquisitivo. Los períodos no coinciden, y el gasto doméstico no siempre sigue la canasta urbana promedio. Los precios tendrán que ser medidos durante el mismo período que el sueldo real pagado, después de deducciones. Asimismo, los 26,5 millones de personas que trabajan en el sector privado en 2025 citados por el gobierno no constituyen un número mínimo o automático de empleados.

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