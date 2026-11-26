Desde la red eléctrica hasta las transferencias sociales y las carreteras del sur, el portal hace firmas y cantidades visibles. Estos datos deben estar vinculados a plazos y pagos efectivos.

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El portal de la Autoridad Libanesa de Adquisiciones Públicas permite seguir una compra más allá del llamado a licitación. Tres casos, seleccionados de los contratos notificados en noviembre, muestran, sin embargo, que el precio de la adjudicación, el importe del contrato y los gastos efectivamente pagados no son intercambiables.

Electricidad: dos cantidades, no el precio final

Para equipos de alta tensión para las principales estaciones de procesamiento en el Líbano, la hoja da $2,292,555 excluyendo el IVA para la asignación provisional del 8 de octubre a SC Engineering. La notificación de la aplicación publicada en la misma hoja se da por 2.543.355 dólares y lleva una fecha de firma el 16 de noviembre. El documento efectivo también indica una cantidad excluida del IVA, como el aviso de asignación. Por lo tanto, la diferencia de 250.800 dólares es legible sobre una base tributaria comparable; los avisos no son suficientes para establecer la causa o la cantidad realmente pagada. La fecha final del 17 de septiembre de 2027 entró en el portal corresponde al calendario contractual, no a la prueba de entrega.

Caminos del Sur: el contrato de estudio no es el patio

Para la supervisión de la limpieza y reparación de carreteras en los distritos de Marjayoun, Tyre y Bint Jbeil, el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción mantuvo a Dar Al Handasah Nazih Taleb & Partners. El contrato original se prevé en 425.924.35 dólares. En el anexo se publica el total contractual de 485.924.35 dólares: otros 60.000 dólares corresponden a beneficios para puentes dañados por la guerra. El documento distingue $50,000 en beneficios y una provisión de $10,000 para investigaciones geotécnicas. Estos son beneficios educativos y complementarios, no el precio del patio o la prueba del asentamiento.

Transferencias sociales: varios titulares no dan el costo de las transacciones

Para transferencias en efectivo de programas sociales, la tarjeta enumera tres proveedores, OMT, Whissh Money y Cash Plus, y tres acuerdos marco firmados el 16 de noviembre de 2026. El número de titulares no es el número de ofertas recibidas. La cifra de 1,20 puestos en un campo monetario en el portal se presenta en la decisión de la adjudicación como una tasa de descuento del 1,2% para cada uno de los tres reclamantes. Así que este no es un precio total de £1.20. Para establecer los gastos, es necesario disponer de la base arancelaria y el volumen de transferencias efectivamente tramitadas. Tampoco corresponde a los subsidios familiares.

Este examen específico no es representativo de todos los mercados libaneses. A fin de establecer los costos y demoras finales, los documentos de firma, sus anexos, las órdenes ejecutadas, los recibos y los pagos deben vincularse en el expediente. Las hojas de contrato muestran lo que el comprador ha registrado; no son suficientes hasta la fecha o cifrar lo que ha entregado.

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