En el estudio PREDICT, el 41,2% de los participantes tenía alta glucosa en sangre en el momento de la prueba. Este resultado no mide los niveles de diabetes en el país.

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El 19 de noviembre, el Ministerio de Salud relanzó su campaña nacional de diabetes tras tres años de interrupción. Un estudio en el Líbano muestra el valor de la detección, pero su cifra más llamativa no corresponde a la proporción de la población con la enfermedad: el 41,2% de los participantes tenía altos niveles de azúcar en la sangre en el momento de la medición.

Lo que se midió en 10.448 adultos

El estudio PREDICT, publicado en 2025, reclutó a personas mayores de 20 años entre 2021 y 2023 de 43 localidades en varias gobernaciones. Los equipos se reunieron con participantes en lugares públicos, incluidos espacios comerciales, municipios y centros comunitarios. Aquellos que aceptaron respondieron a un cuestionario y aprobaron una prueba de glucosa en sangre por muestreo de dedos.

De los 10.448 participantes, 4.308 tuvieron hiperglucemia en el momento de la prueba. En los resultados de esta medida, el 25,8% estaba dentro del rango de estudio para pre-diabetes. Por otra parte, el 6,1% no había notificado un diagnóstico previo de diabetes tipo 2, pero tenía un valor en el rango correspondiente. Finalmente, el 10,9% de los participantes reportaron un diagnóstico previo de diabetes tipo 2. Esta última figura viene de la historia reportada, no de la prueba in situ.

¿Por qué no es una tasa nacional de diabetes

La encuesta observó a los participantes en un momento específico. Ella no los siguió para saber cuántos desarrollarían la diabetes. En consecuencia, los resultados describen a una población reclutada en lugares de proyección y no se puede leer como censo de casos en el país. Una medición de glucosa en sangre única, sobre todo basada en el tiempo de la última comida, tampoco tiene el mismo alcance que un diagnóstico realizado después del examen médico y los análisis apropiados.

El Ministerio recuerda que la diabetes tipo 2 puede no causar síntomas que son visibles al principio. Un resultado inusual debe ser discutido con un profesional de la salud que decidirá sobre los exámenes apropiados. La red de atención primaria del Ministerio publica una lista de centros y ha integrado la detección de la diabetes en su programa de enfermedad crónica. Los pacientes pueden ponerse en contacto con su centro para verificar las consultas, exámenes y posibilidades de seguimiento reales ofrecidas.

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