Pablo Hernández de Cos aprovechó a Klaas Knot holandés en la carrera de Presidente del Banco Central Europeo. El ex Gobernador del Banco de España goza de apoyo político en Bruselas. El Consejo Europeo aún no ha formalizado el nombramiento. Christine Lagarde saldrá el 7 de febrero de 2027.

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Pablo Hernández de Cos se aprovechó de Klaas Knot el jueves 26 de noviembre en Bruselas, después de que el gobierno holandés se uniera a la candidatura española, según varias fuentes europeas. El ex gobernador del Banco de España está ahora preparado para tener éxito a Christine Lagarde como jefe del Banco Central Europeo. El Consejo Europeo aún no ha publicado una decisión sobre nombramientos.

Los Países Bajos han presentado su propio candidato

Dos nombres fueron presentados al Eurogrupo el 6 de noviembre: Pablo Hernández de Cos, propuesto por España, y Klaas Knot, ex presidente del banco central holandés. La adhesión de La Haya a la candidatura española, reportada en Bruselas el jueves, elimina el principal obstáculo político a la elección de Hernández de Cos. Christine Lagarde anunció el 29 de octubre que dejaría la presidencia el 7 de febrero de 2027, antes del fin de su mandato en noviembre de 2019.

Las medidas restantes antes de asumir funciones

El artículo 283 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea establece una recomendación del Consejo de la Unión, seguida de una consulta del Parlamento Europeo y el Consejo de Administración del BCE. La decisión será tomada por el Consejo Europeo, que actuará por mayoría cualificada. Si se confirma, Hernández de Cos será el primer español en presidir el BCE. El mandato es de ocho años y no puede renovarse.

Del Banco de España al Banco de Pagos Internacionales

Hernández de Cos se unió al Banco de España en 1997. En particular, dirigió los trabajos económicos, estadísticos y de investigación antes de convertirse en gobernador en 2018. En consecuencia, sirvió hasta junio de 2024 en el Consejo de Administración del BCE, que establece las tasas clave para la zona del euro. También ha presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y desde julio de 2025 ha encabezado el Banco de Pagos Internacionales.

La sucesión comienza cuando el BCE discute la persistencia de la inflación. En el informe de la reunión de los días 28 y 29 de octubre, publicado el jueves, se indica que el aumento de los precios de la energía figuraba entre las preocupaciones de los miembros del Consejo de Administración. En octubre, mantuvo la tasa de depósito al 2,50%. El Consejo adoptará la decisión sobre las tasas, en las que se encuentren los gobernadores de los bancos centrales nacionales y los miembros de la Junta Ejecutiva, incluido el Presidente.

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