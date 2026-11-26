The Emirian Coast Guard recovered the body of Mohammad Hossameddine Al-Otaibi, who disappeared after the 17 November attack on an ADNOC vessel. Amman confirmó el descubrimiento el jueves y organizó con su familia y los Emiratos la repatriación del cuerpo para el entierro en Jordania. Otros once marineros resultaron heridos.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania anunció el jueves 26 de noviembre que la Guardia Costera Emiriana había encontrado el miércoles, cerca de Ras al-Khaimah, el cuerpo del marinero jordano Mohammad Hossameddine Al-Otaibi. Había desaparecido desde el ataque del 17 de noviembre contra un buque perteneciente a la empresa ADNOC Logistics & Services que cruza el estrecho de Ormuz.

El cuerpo encontró ocho días después de la desaparición

El portavoz de la diplomacia jordana, Fouad Majali, dijo que la gestión de operaciones del Ministerio y la embajada jordana en Abu Dhabi coordinaron con las autoridades emirianas y la familia del marinero por su entierro en Jordania. Agradeció a los Emiratos y Omán su participación en la investigación. El Departamento no anunció una fecha de repatriación.

El domingo 22 de noviembre, Ammán dijo que continuaba la búsqueda con su autoridad marítima y embajadas en Abu Dhabi y Muscat. El descubrimiento del miércoles termina la incertidumbre sobre el destino del marinero. El comunicado jordano coloca el descubrimiento cerca de la costa de Ras al-Khaimah; No presenta este lugar como el lugar de ataque.

Otros 11 miembros de la tripulación heridos

En su liberación del 18 de noviembre, ADNOC Logistics & Services indicó que el ataque había ocurrido la noche anterior durante el cruce de estrechos. La compañía reportó un desaparecido y once heridos. Dijo que evacuó a los otros miembros de la tripulación y no designó a ninguna persona responsable del ataque. Al 26 de noviembre, el resultado de este incidente fue una muerte confirmada por Ammán y 11 heridos por el armador.

This assessment concerns the vessel under attack on 17 November. It does not include the separate incident reported on 25 November west of Dubai, where the master of another tanker reported a nearby explosion without reported injury or injury.

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