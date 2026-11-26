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En Beirut, Metropolis tiene hasta el 29 de noviembre un ciclo dedicado a las películas libanesas. Tres títulos deOtra vezhacen una guerra, una crisis o sus huellas se sienten desde una elección de vida, una reunión o un viaje a la ciudad.

Una decisión íntima en el Líbano de 1976

InStray BulletDe Georges Hashem, Noha está a punto de casarse. El domingo de agosto de 1976, mientras su familia preparaba una cena en su honor, cambió de opinión. Al anclar la historia de este día de la guerra civil, la película reúne dos limitaciones: la violencia que gana lugares ordinarios y una decisión personal que la familia pensó que ya se había resuelto. El reto no es reconstituir el frente, sino mostrar lo que todavía se puede decidir en casa cuando las opciones cercanas a usted.

Una reunión que el presente no deja solo

Antes LlegaronAshraf Mtaweh, revierte la relación con el pasado. Samer y Rana están buscando un momento de intimidad en un Líbano que está trabajando a través de crisis políticas, económicas y sociales. Circunstancias que no dominan interrumpir su encuentro. DondeStray Bulleten una ruptura en un mes específico de 1976, la película de Mtaweh pone presión en el tiempo que dos personas esperan pasar juntos.

Beirut vista por un joven que pierde

El cortometraje animadoWaves« Ely Dagher » sigue a Omar entre los suburbios y una Beirut tan cerca como es difícil saberlo. Ganador del cortometraje de Palme d’or en Cannes en 2015, no se acercó a la ciudad por una cronología de tiempos de guerra o sus divisiones por un mapa explicativo. El viaje del personaje revela lo que puede significar para él pertenecer a una ciudad cuya parte parece inaccesible. La casa, el tiempo de una cita y el camino en Beirut son por lo tanto tres formas distintas de decir los efectos de las crisis sin reducirlos a sus escenas más visibles.

Las próximas reuniones en Metrópolis

Jueves 26 de noviembre a las 20:00 horas:Antes LlegaronViernes, 27 a 18.00 horas:Retrato de un determinado Orienteluego a las 8 p.m.:Stray BulletSábado 28 a 18.00 horas:Trátame como tu madrea las 8.00 horas: cortometrajes libanesesWaves. El cine se encuentra en la calle Pharoun en Mar Mikhaël. La Metrópolis anuncia 500.000 libras libanesas para proyecciones de películas y apertura de la ventana a las 4:00 p.m.

Imagen del archivo: distribución de alimentos en los distritos de Mar Mikhaël y Gemmayze después de la explosión en el puerto de Beirut, agosto 2020. Esto no es una escena cinematográfica ni una fotografía del ciclo. François El Bacha / Libnanews.

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