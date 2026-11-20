Edmond Gharios ha sido responsable del LíbanoJus y del municipio de Chiyah. Los archivos documentan la creación de un servicio social, la integración de un centro municipal en la red de atención primaria y la apertura del Teatro Boulevard. Hacen posible distinguir el camino industrial de las decisiones adoptadas para el municipio.

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The Ministry of Health in Chiyah lists a primary care centre belonging to the municipality. Se llamaba Edmond Gharios, también conocido por su viaje en LibanJus, en dirección al centro. Los archivos de un seminario comunitario libanés describen un mecanismo que no se limita a las consultas: Chiyah ha incluido un servicio social en su organigrama, con personal dedicado y proyectos que van desde la salud hasta la participación infantil. Son estos servicios, no las actividades de un hospital privado, que permiten rastrear la parte pública del viaje industrial.

Un servicio social incluido en el organigrama

El punto de partida data de 1999, según la historia de Edmond Gharios en un seminario de comunidades libanesas celebrado el 22 de abril de 2015 en Sin el-Fil. Chiyah entonces estableció una oficina de desarrollo social. En el informe del seminario publicado por Cités Nations France, el alcalde explica que un diagnóstico de necesidades precedió a la decisión del consejo municipal de incluir en su organigrama un servicio compuesto por tres asistentes sociales. Su nombramiento había sido aprobado por el Consejo de Administración Pública, según el mismo expediente.

La existencia de un servicio permanente cambia la forma en que puede intervenir el municipio: puede confiar la supervisión de proyectos a agentes identificados, incluso cuando se realizan actividades con asociaciones o donantes. En Chiyah, el informe cita un centro de salud, reuniones con los habitantes y un ayuntamiento de niños. The representative of the Italian Cooperation confirmed that Chiyah was one of the joint partners in his programme to familiarize children with local decisions. Estos documentos atestiguan los dispositivos presentados, pero no dan su asistencia actual o costo al municipio.

De prevención a teatro municipal

El centro de atención primaria también participó en una campaña nacional para la detección temprana de enfermedades cardíacas. En la lista de establecimientos seleccionados para la operación 2019, el Ministerio de Salud identifica al centro Chiyah como uno de los sitios del distrito de Baabda. El registro público del Ministerio lo enumera como institución municipal. Esta calificación distingue el centro, integrado en la red de primera línea, de un hospital que proporciona atención especializada. Por sí solo no proporciona información sobre todos los beneficios ni sus condiciones de acceso hoy.

El municipio ha invertido en otro tipo de equipamiento: el Teatro Boulevard, inaugurado en enero de 2019 por el Ministro de Cultura Ghattas Khoury. Formaba parte del complejo deportivo y cultural municipal. Esa noche se produjo la Orquesta Filarmónica Libanesa. El departamento también propuso financiación y equipamiento de una biblioteca pública. Este anuncio es distinto de la apertura del teatro: no prueba que la biblioteca se abrió en la misma fecha.

En abril de 2025 Edmond Gharios, presentado como alcalde por el Ministerio de Información, anunció que su lista municipal había ganado sin oposición. A continuación, citó la salud, el complejo deportivo y cultural, los jardines y la rehabilitación callejera como uno de los temas que pretendía seguir. En esta declaración se fijan sus prioridades a nivel de mandato, sin proporcionar presupuestos ni calendarios de proyectos por proyecto.

Dos trayectorias en el distrito de Baabda

La ruta industrial se documenta por separado. La historia publicada por LebanonJus atribuye a Mikhaël Gharios la creación de La Frutta en 1959 para condicionar las naranjas que crecieron cerca. La compañía estableció LebanonJus en 1974, cuando se movió e instaló una línea de embalaje de cartón, y luego abrió su planta de helados en 1991. Edmond Gharios apareció como propietario y director de LebanonJus en los archivos de una mesa redonda en la Universidad de Saint Joseph en 2007. En 2014, el directorio de la Agencia de Promoción de Inversiones IDAL aún lo menciona entre los interlocutores de la empresa, con base en Hadath y fabricante de jugos, productos lácteos y helados.

The archives of Chiyah document responsibilities other than those of the family enterprise. El consejo municipal decide la organización del servicio social, el municipio posee el centro de atención y los socios intervienen en proyectos definidos. Ninguna de las fuentes consultadas estableció que LebanonJus financió estos servicios. La proximidad geográfica y el papel de Edmond Gharios en ambas instituciones no es suficiente para confundir sus presupuestos y decisiones.

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