El Ministerio de Agricultura está examinando la reactivación de un centro de recogida de leche en Wadi Khaled. El proyecto consolidaría la producción antes del transporte a las presas. No se anunció fecha de apertura ni tasa de granja. Las últimas cifras se refieren a los precios de venta.

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En Akkar, el Ministerio de Agricultura está estudiando la reactivación de un centro de recogida de leche en Wadi Khaled. El objetivo es consolidar la producción local antes de que sea transportada a las presas. El Ministerio examinó el proyecto el 30 de octubre con Líbano Milk y la cooperativa agrícola Al-Douroub. No anunció ninguna fecha de apertura o compromiso de compra.

A centre to be put back into service

On 19 August, during a visit to Wadi Khaled, Minister of Agriculture Nizar Hani reported that the study needed to rehabilitate the centre had been prepared. Espera que el trabajo comience pronto. The Ministry presented the remoteness of the farms from the dairies as one of the difficulties faced by farmers in the region.

A finales de octubre, las discusiones con la empresa y la cooperativa seguían siendo sobre el lanzamiento del proyecto. En el informe no se especifica el volumen que el centro podría recibir, el precio pagado a los agricultores o el modo de transporte. La presencia de un lácteo en esta reunión no vale la pena un contrato de compra.

El frío no se detiene en el centro

Un punto de recogida se utiliza para recoger las entregas de varias granjas antes del viaje a la fábrica. Para un agricultor, su interés depende de la distancia al centro, los tiempos de recepción y las condiciones para la aceptación de la leche. Para los lácteos, la asamblea facilita la organización de los secuestros, siempre que el viaje entre el centro y la fábrica se lleve a cabo también en buenas condiciones.

En el Líbano, la decisión ministerial 821/1 establece requisitos para los vehículos que transportan leche cruda. Incluye refrigeración durante el viaje, una temperatura no superior a 10 °C y un dispositivo de grabación de temperatura. Este límite se aplica al transporte: no dice nada sobre el equipo del centro Wadi Khaled, que el ministerio no ha detallado.

Dos precios citados, sin tasa de granja

En su encuesta del 16 al 18 de noviembre, el Ministerio de Agricultura informó de un precio medio de 71.000 libras libanesas por litro y 93.000 libras al por menor. Estos son dos precios observados en diferentes etapas de venta. El boletín no da la cantidad pagada a los agricultores en Wadi Khaled. La diferencia entre estos precios hace imposible calcular el margen de un lácteo o un comerciante o los ahorros que podría traer el centro.

Ilustración: camión de recogida de leche en Nièvre, Francia, 29 de marzo de 2022. Archivo fuera del Líbano.Cjp24 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Libnanews se visten bajo la misma licencia, una foto rota.

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