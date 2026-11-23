En la Srta. Universo, las alas de Perla Harb le dijeron al Líbano. En su mayoría, nos recordaron nuestro gusto por oro dorado, símbolos desgarrados y proyectos a gran escala. Desde las costureras ausentes hasta el encantador príncipe que siempre se espera, François Bacha se burla de un país que a menudo confunde decoración y ambición.

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Líbano envió a Perla Harb a Miss Universo. En Puerto Rico, para el desfile de trajes nacionales, abrió dos enormes alas llamadas Alas de una Nación. Y luego descubrimos que un país podría tener exactamente el tamaño de su mal gusto.

Por cierto, Victorias Secret. Cerca, el Líbano se encuentra en la feria, el domingo a las diecisiete en punto, cuando ya arreglamos las piezas más bellas. Las alas no eran realmente cartón. Es casi una pena: en cartón, al menos podríamos haber saludado la economía de los medios. Allí, tomó trabajo para obtener este efecto de decoración municipal que fue instalado en noviembre y dejado hasta Pascua porque nadie sabe a quién pertenece la escala.

Había palomas, cedro, retratos, micrófono, fachadas iluminadas y « Beirut Always Dances ». Faltaban tres patrocinadores y faltaba el número de comedores. Un poco más, y Fairouz debería haber tomado un boleto para pasar el cedro.

¿Dónde estaban nuestros grandes diseñadores?

Élie Saab, Zuhair Murad, Georges Hobeika: Un usuario de Internet hizo la pregunta a Perla Harb. Respondió que había solicitado a varios creadores libaneses líderes sin obtener el apoyo esperado. No dijo precisamente a quien había escrito o que se había negado. El vestido fue firmado Hanadi Abboud y las alas diseñadas por Joe Bou Eid. Ellos respondieron presentes. Merece ser dicho, incluso si, frente al resultado, nos hubiera gustado que alguien más respondiera también.

Tenemos derecho a preguntar qué vale el patriotismo de nuestras grandes casas cuando tenemos que hacer algo más que recordar sus orígenes en una entrevista en París. Nadie les debe un juicio por una llamada telefónica de la que no sabemos nada. Y nadie les pide que trabajen gratis. ¿Pero cómo un país que sabe cómo vestir celebridades de todo el mundo no logra organizar, financiar y hacer un traje nacional que podemos ver sin querer quitarnos dos o tres elementos?

Un país de bric y broc

Perla Harb no inventó demasiado nuestro gusto. Todavía lo llevó hasta el final del podio. Podría haber dicho: « Mantengamos el vestido. O incluso, « Mantengamos un ala, para ver. En un concurso donde todo el mundo busca ser notado, negándose a desplazarse con una rotonda en su espalda ya habría sido una decisión original.

Victorias Secret puede ser más sexy. Pero sobre todo, cuando pones alas allí, no les pides que resuelvan la cuestión de la identidad nacional por sí solas. Tuvimos una oportunidad real de mostrar el conocimiento libanés. Hemos demostrado cómo preparar grandes ocasiones: añadir todo, eliminar nada y llamarlo visión.

Cenicienta en la tierra del tablero de pastelería

Sin embargo, tuvimos suficiente para hacer sin pedir prestado sus alas de Victorias Secret. Las Princesas del Mont-Lebanon llevaban el tantur, este alto gorro cónico que ya hacía una silueta por sí sola. No era necesario sacar el traje del museo. Sin embargo, tuvimos que tener suficiente confianza en lo que teníamos que hacer con él.

De la princesa al tantur, pasamos a Cenicienta, con dos alas que parecen cartón y un país devastado con bric y broc para llevar hasta el final del podio. A medianoche, el carro vuelve a ser calabaza. En el Líbano se inaugura la calabaza y se promete que el entrenador llegará en la segunda fase del proyecto.

¿Qué pasa con Prince Charming? Todavía lo estamos esperando. Vendrá del extranjero, por supuesto. Él pondrá el estado de vuelta, devolverá su dinero a los depositantes y, si hay un poco de tiempo antes de la cena, explicará cómo mantener un país sin cinta. Mientras tanto, estamos durmiendo.

Bueno, tal vez salimos un poco mejor que Noruega, que disfrazó a su Srta. como troll. Excepto que los noruegos habían elegido su troll. Esperábamos hasta que nuestro libanés estuviera solo en el escenario para trollarla. Mientras el número más ridículo, era nuestro.

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