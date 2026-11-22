El sábado 21 de noviembre, el puerto de Seattle informó de una intervención de ECI en el aeropuerto de Seattle-Tacoma mientras abordaba un vuelo de Alaska Airlines a Los Ángeles. Dos pasajeros están preocupados según el gerente, que no da cuenta de los arrestos. La empresa afirma que no recibió ningún aviso. The Port exchanges with the Department of Homeland Security to determine whether federal officers have comply with locally established protocols, without finding a breach.

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En Seattle el sábado por la mañana, 21 de noviembre durante el embarque de un vuelo nacional Alaska Airlines a Los Ángeles. El puerto de Seattle informó de dos pasajeros involucrados. La compañía dijo que no había recibido ningún aviso. El director del aeropuerto mantuvo conversaciones con el Departamento de Seguridad Nacional para determinar si los funcionarios federales han cumplido los protocolos acordados localmente.

Intervención ECI en Seattle: dos pasajeros involucrados

El Puerto de Seattle se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma al abordar el vuelo AS 1306. En su comunicado de prensa, el gerente identifica el servicio federal de inmigración, IEC, y menciona a dos pasajeros. It does not specify whether the two were arrested. The number of persons arrested is not included in this press release.

El gerente del aeropuerto informó del incidente y destacó sus efectos sobre la familia de que se trataba y otros viajeros. Alaska Airlines, en una declaración honrada a las 3:30 p.m. en la costa oeste de los Estados Unidos, también expresó preocupación por sus pasajeros y personal. Ambos comunicados de prensa colocan la intervención por la mañana, sin dar la hora exacta.

Alaska Airlines afirma no haber recibido notificación

The company claims that the authorities had notified him of this intervention. Recuerda que debe cumplir las leyes aplicables en sus intercambios con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, afirma que no dirige ni coordina las operaciones federales de control de inmigración. Se propone examinar las circunstancias con el puerto y las autoridades públicas, en particular si se han seguido los procedimientos previstos.

La falta de previo aviso a la empresa y el cumplimiento de los protocolos con el Puerto son dos cuestiones diferentes. El comunicado de prensa de Alaska Airlines establece su posición en el primero. No especifica si un protocolo aplicable requiere advertencia, quién debe, o si el administrador del aeropuerto debe recibir un aviso separado. Ninguno de los dos avisos concluye que ha habido una violación verificada.

Lo que el puerto quiere comprobar con el departamento federal

El puerto de Seattle posee y opera el aeropuerto. Afirma que no tiene autoridad sobre las operaciones de los servicios federales de inmigración y que su propia policía no participa. En su documentación pública, explica que históricamente se le notifica antes de estas intervenciones, incluso cuando tienen lugar en sus instalaciones. El puerto se refiere al Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, confirmación de casos individuales.

Sin embargo, en febrero la Comisión de Puertos aprobó normas que corresponden a su propia competencia. Uno es hacer que sus oficiales sean identificables para evitar confusión con los oficiales federales. Otro marco para el uso de sus espacios no públicos para la detención administrativa o el apoyo a los controles de inmigración, sujetos a obligaciones legales. Estas reglas locales por sí solas no determinan las condiciones para la intervención del 21 de noviembre.

En el caso del vuelo a Los Ángeles, el Puerto también invocó protocolos que los funcionarios federales locales ya habían acordado. Estos compromisos de coordinación se están discutiendo ahora con el DHS. En su comunicado no se detallan las disposiciones que podrían haberse aplicado al embarque o fijar una fecha para publicar los resultados de sus intercambios.

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