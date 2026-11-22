La defensa civil peruana tiene una muerte y 16 lesiones tras el terremoto de 6,7-magnitud ocurrido el viernes 20 de noviembre, cerca de Junín. Su encuesta nocturna del sábado reportó 152 viviendas inhabitables y otras 157 dañadas. Las instalaciones sanitarias también sufrieron daños, pero permanecieron en servicio según las autoridades. El balance se refiere al terremoto principal, no al terremoto de magnitud 5.0 que el Instituto Geofísico registró unas horas más tarde en la misma área.

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El terremoto de magnitud 6.7 de Junín causó una muerte y 16 lesiones en Perú, según la defensa civil. El informe aprobado el sábado 21 de noviembre a las 18.00 horas, el horario local enumera 152 viviendas inhabitables. He reviewed the first assessment, which only referred to an injured person.

El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (COEN) informa de la muerte en la región de Huánuco. El hombre murió en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, según las autoridades sanitarias. El cuadro detallado de defensa civil incluye también 16 heridos en siete instituciones. Seis ya habían dejado su centro de atención cuando se detuvo esta pintura. En el informe no se especifican las circunstancias de la muerte en su evaluación detallada.

El terremoto de Junín hizo 152 viviendas inhabitables

En el informe se distinguen las viviendas inhabitables de los que sufrieron daños sin clasificarse como inhabitables. Hay 152 y 157, respectivamente. El departamento de Pasco cuenta con el mayor número de viviendas declaradas inhabitables, con 80 casos. Huánuco cuenta 49, y Junín 22. Sólo en el distrito de Panao, Huánuco, las autoridades identificaron 21 viviendas inhabitables y otras 10 viviendas dañadas.

La encuesta nacional también cubre los daños en la provincia de Lima y Callao. Algunos residentes de Pasco todavía pasan la noche en las partes intactas de su vivienda, según el centro regional de operaciones de emergencia. El censo sigue en curso en varios distritos. Así pues, el número de viviendas registradas no sólo da el número de personas que tuvieron que abandonar sus hogares.

Centros de salud dañados pero todavía en servicio

El sector de la salud identificó 22 instalaciones afectadas, incluyendo 13 en Junín y cinco en Huánuco. All remained operational according to the report taken by COEN. El informe también reporta daños en cinco instituciones educativas. En una escuela de Huánuco, las autoridades describen grietas, paredes parcialmente colapsadas y la caída de falsos techos en las aulas.

Rockfalls interrumpió el tráfico, especialmente cerca de Tomaykichwa, en la provincia de Ambo. El Ministerio de Transporte informó de la reanudación del tráfico en las vías de Huánuco, Junín y Lima después de la labor de limpieza. El sector energético ha tenido cerca de 93.000 clientes afectados por recortes en los departamentos de Junín, Pasco y Huánuco. Esta cifra mide el alcance de las interrupciones reportadas, no el número de suscriptores que todavía son privados el sábado por la noche.

Dos batidos separados en la misma zona

El Instituto Geofísico del Perú coloca el primer terremoto el viernes 20 de noviembre a las 709 horas hora local, 30 kilómetros al noroeste de Junín y 129 kilómetros de profundidad. El segundo terremoto, de magnitud 5.0, ocurrió el sábado a las 0012 horas, 127 kilómetros de profundidad, en la misma zona. Los dos batidos fueron encuestados por separado. Los resultados de una muerte y 16 lesiones se incluyen en el informe sobre la magnitud 6.7.

COEN continúa cobrando evaluaciones municipales. Los daños en las primeras horas todavía pueden reclasificarse como equipos que inspeccionan los edificios e identifican las necesidades de los habitantes.

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