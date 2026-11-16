Haykal afirma que Israel se retiró del Líbano

En Abdullah, el Comandante del Ejército Libanés reafirmó el objetivo de un despliegue en todo el territorio y pidió la retirada israelí. Rodolphe Haykal también insistió en la aplicación de las decisiones del Estado, el control fronterizo y el fortalecimiento de las capacidades militares, durante su visita a Bekaa el lunes.

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El Comandante de las Fuerzas Armadas Libanesas, Rodolphe Haykal, declaró el lunes 16 de noviembre que la institución militar continuaba su despliegue en todo el país. On a visit to Abdullah, Bekaa, he also called for the withdrawal of Israeli forces from Lebanese land.

El General formuló esta posición ante los oficiales y soldados del Comando Regional. Recordó que sus acciones deben ser de interés nacional y permitir la aplicación de las decisiones de los Estados sin más consideraciones.

Haykal exige la retirada israelí

El líder del ejército ha asociado dos objetivos: completar la presencia militar en todo el territorio nacional y poner fin a la ocupación israelí. Subrayó que el ejército estaba trabajando para completar su despliegue, sin anunciar un nuevo plazo durante esta visita.

Antes de las tropas, Rodolphe Haykal también rechazó la influencia de acusaciones y rumores en las misiones militares. Le aseguró que no desviarían a la institución de sus funciones. Subrayó la responsabilidad del ejército por la seguridad y estabilidad de todos los ciudadanos.

Una inspección del Comando de Bekaa

In Abdullah, the Commander-in-Chief was briefed on the missions of the regional command. Ha viajado por sus diversos servicios y examinado sus instalaciones y los proyectos de desarrollo involucrados.

Su reunión con el ejército incluyó apoyo a las unidades operacionales desplegadas en la Bekaa. Elogió su labor diaria de mantener las fronteras de seguridad, vigilancia y control, en un contexto que describió como particularmente difícil.

Rodolphe Haykal también mencionó los medios de la institución. El ejército se basa en sus propias capacidades y tiene la intención de fortalecerlas en el próximo período, dijo. Finalmente rindió homenaje a los sacrificios de los militares, destacando su papel en la tranquilización de los habitantes en todo el territorio.

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