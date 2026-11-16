Raye dominaba los Grammys 2027 con once nominaciones, antes de Rosalía y sus nueve citas. Anunciado el 16 de noviembre, la selección también incluye a Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley, Taylor Swift y Bruno Mars en las categorías principales. La ceremonia tendrá lugar el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles. La votación final comenzará el 10 de diciembre. Angine de Poitrine es uno de los ocho candidatos al Mejor Nuevo Premio Artista y también compite en la categoría Best Rock Performance.

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Raye lidera las nominaciones para los Grammys 2027, anunciadas el lunes 16 de noviembre, con once nominaciones. Rosalía la siguió con nueve citas. La 69a ceremonia tendrá lugar el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, con varias confrontaciones entre los dos artistas en las principales categorías.

La selección también incluye a Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers entre los principales nombres de esta edición. Cada uno tiene siete citas. Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean tienen seis. Estas cifras se refieren a solicitudes, no a premios ya adjudicados: miembros de la Academia de Grabación votarán de nuevo para nombrar a los ganadores.

Grammys 2027 : Raye presente en varios frentes

Raye compite por el álbum del año conEsta música puede Container Hope.Su título¡Dónde está mi esposo!en las selecciones de grabación y canción del año. El cantante también se llama compositor del año, excluyendo la música clásica.

Esta presencia en varias categorías distingue diferentes aspectos de su trabajo. El premio de grabación premia la producción de una canción, mientras que la canción es para sus autores y compositores. Por lo tanto, el mismo título puede competir en ambas categorías sin que las recompensas se confundan.

Las citas de Raye también se extienden al pop y al baile.¡Dónde está mi esposo!es una de las actuaciones individuales de pop seleccionadas.Haga clic en Clack Symphony., con Hans Zimmer, compite en la categoría pop en dúo o grupo.Life Boat.aparece en la selección de baile pop. Su álbum también es nombrado en la categoría de disco vocal pop.

El conteo anunció el lunes a Raye dos citas frente a Rosalía. No prejuzga la lista anunciada en febrero. Antes de esta edición, los dos cantantes tenían cuatro nominaciones de Grammy durante su carrera. Rosalía ya había ganado dos premios, en 2020 y en 2023, en la categoría rock latino o álbum alternativo.

Rosalía, Taylor Swift y Bruno Mars en la carrera

Rosalía defiendeLux (Trabajo completo)para el álbum del año.Berghain, grabado con Björk y Yves Tumor, se selecciona para la grabación del año. La canción también está en la categoría que premia la escritura. Esta cita doble establece la pista contra Raye en dos de las principales competiciones.

La lista de ocho discos también incluyePerdido Weekend, Phoebe Bridgers;El arte del amor, d’Olivia Dean;Dandelion– Ella Langley; yEl RománticoBruno Mars. Olivia Rodrigo es nominada paraPareces bastante triste para una chica tan enamorada. Taylor Swift completa la selección conLa vida de una chica del espectáculo.

Para el registro del año, los votantes tambiénHombre que necesitoD’Olivia Dean,Choosin, d’Ella Langley, ySólo podríaBruno Mars. AñadirLa CureD’Olivia Rodrigo,El destino de OpheliaTaylor Swift yDráculaDe Tame Impala con Jennie.

Bruno Mars obtuvo así su novena cita en esta categoría, teniendo en cuenta sus participaciones como artista invitado y productor. Ya estaba allí el año anterior conAPT.Su colaboración con Rosé. La selección de 2027 reúne a artistas ya reconocidos en esta competición y otros que acceden a estas categorías principales.

Angina del pecho entre revelaciones

El premio para la mejor nueva artista tiene ocho candidatos: Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf y The Womack Sisters. Ella Langley combina esta cita con las obtenidas para su álbum y paraChoosin.

Angine de Poitrine también aparece en la selección de los mejores resultados de rock conSarnezLa banda está junto a Phoebe Bridgers paraLost Boys, Geese paraTrinidadOlivia Rodrigo y Robert Smith¿Qué me pasa, así como Rolling Stones paraEn las estrellas.

Las profesiones creativas también tienen sus propias categorías. Miranda Lambert, Tony Berg, D Por escrito, Raye se enfrenta a Amy Allen, Edgar Barrera, Joybeth Taylor y Theron Thomas.

La votación final comenzará el 10 de diciembre

Los nombramientos se refieren a grabaciones realizadas entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026. La primera votación tuvo lugar del 12 al 22 de octubre. La votación final se celebrará del 10 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027.

Los votantes son profesionales de la música: intérpretes, autores, compositores, productores o ingenieros de sonido. Antes de la votación, los comités especializados verifican la elegibilidad de las obras y su clasificación en las categorías. Este paso no es un juicio artístico sobre grabaciones.

Así pues, el procedimiento distingue entre el examen de las solicitudes, el nombramiento de los candidatos y la selección de los candidatos. La Academia de Grabación ofrece 100 categorías en doce campos para esta edición. En la mayoría de las categorías, cinco candidatos compiten; Los cuatro grandes premios tienen ocho lugares.

La ceremonia principal tendrá lugar el domingo 7 de febrero en Crypto.com Arena. Será transmitido en los Estados Unidos en ABC, Disney+ y Hulu a partir de las 7 p.m. en la costa este. Este será el regreso de los Grammys a ABC por primera vez desde 1972. La ceremonia previa al evento, organizada en el Teatro Peacock, comenzará hoy temprano y será transmitida en Disney+.

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