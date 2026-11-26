Después de una visita a las instalaciones el 25 de noviembre, Kim Jong-un llamó a fortalecer el arsenal norcoreano. Pyongyang no anunció un calendario para el despliegue o la reanudación de las conversaciones.

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Kim Jong-un inspeccionó el miércoles 25 de noviembre instalaciones relacionadas con el programa nuclear militar norcoreano y pidió fortalecer el arsenal del país. Pyongyang hizo la visita pública el jueves. El desplazamiento confirma la prioridad del liderazgo para este programa; No está acompañado por un calendario de redistribución o un anuncio de conversaciones con Washington.

Pyongyang reclama mayor capacidad

Según el informe oficial, Kim examinó la labor realizada en 2026 en el marco de las directrices del Partido Laborista. Dijo que las capacidades de producción estaban aumentando y pidió que se ampliara el papel de las llamadas armas nucleares tácticas. Presentó nuevamente a Corea del Sur como Estado hostil e invocó las amenazas que atribuye a los Estados Unidos y a sus aliados.

El informe no proporciona datos verificables sobre el tamaño del arsenal. Las imágenes transmitidas atestiguan lo que el régimen ha elegido mostrar; Sólo ellos no miden la producción ni confirman la puesta en marcha de nuevas armas. The South Korean staff did not make public its assessment of the facilities submitted.

Una apertura diplomática sin nombramiento

Donald Trump había expresado su deseo de conocer a Kim en su reciente viaje a Asia. No se anunciaron conversaciones entre los dos líderes al final del viaje. La declaración emitida en Shenzhen el 19 de noviembre por los Estados Unidos, China y Rusia afirmó su intención de dialogar sobre los riesgos nucleares y la no proliferación. Corea del Norte no es signatario y el texto no anuncia ninguna discusión con él.

En el plano internacional, el Consejo de Seguridad exige que Corea del Norte renuncie sus armas y programas nucleares de manera verificable e irreversible. Por el contrario, la declaración de Kim reafirma su intención de mantener y fortalecer este arsenal. La visita del 25 de noviembre no dio lugar a un anuncio de reanudación de las inspecciones o negociaciones.

Imagen del archivo: Kim Jong-un en Hanoi el 27 de febrero de 2019. Casa Blanca / Wikimedia Commons, dominio público. La foto no muestra la inspección del 2026 de noviembre.

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